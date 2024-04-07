Российские силы уничтожили склад ВСУ с безэкипажными катерами от стран НАТО

Российские военные в зоне проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с переданными странами НАТО Киеву безэкипажными катерами. Об этом 7 апреля сообщает Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Российские Вооруженные силы (ВС) нанесли поражение живой силе и технике армии Украины в 107 районах, добавили в Минобороны.

Также в течение суток военнослужащие сбили 293 украинских дрона и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Накануне сообщалось, что военные ВС РФ за сутки уничтожили пусковые установки ЗРК SAMP-T производства Франции и Италии в районе Харькова. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 205 беспилотников украинской армии, а также французскую управляемую авиабомбу Hammer и шесть реактивных снарядов HIMARS и «Ураган».

До этого, 5 апреля, в оборонном ведомстве рассказали, что авиация и средства ПВО ВС РФ за неделю уничтожили два истребителя Су-27 и один МиГ-29 Воздушных сил Украины. Также были сбиты пять авиабомб Hammer и JDAM, 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Ураган» и 1119 беспилотников ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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