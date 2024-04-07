Ударившего школьницу ножом в ТЦ Петербурга подростка задержали

Сотрудники правоохранительных органов 6 апреля задержали молодого человека, который ударил 13-летнюю школьницу ножом в бедро в торговом центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщил источник «Известий».

В отношении 17-летнего подростка возбудили уголовное дело о хулиганстве. Его поместят в изолятор временного содержания.

Инцидент произошел вечером 5 апреля на фуд-корте в торговом центре. Отмечалось, что у пострадавшей девочки возник словесный конфликт со знакомыми подростками, которые сидели за соседним столом. В результате один из них ударил школьницу ножом и скрылся.