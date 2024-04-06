Школьницу ударили ножом в торговом центре в Санкт-Петербурге
Тринадцатилетнюю девочку ударил ножом знакомый в одном из торговых центров в Санкт-Петербурге. Как сообщил источник «Известий» 6 апреля, причиной случившегося стал словесный конфликт.
Школьница получила ранение в бедро. Известно, что накануне вечером на фуд-корте у пострадавшей возник словесный конфликт со знакомыми подростками, которые сидели за соседним столом. В результате один из них ударил девочку ножом и скрылся.
В настоящее время правоохранители разыскивают подозреваемого.
31 марта несовершеннолетний ударил ножом в шею мужчину в парикмахерской на юге Москвы, потерпевший скончался. Сообщалось, что между двумя мужчинами произошел конфликт на почве внезапно возникшей личной неприязни. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Фигуранта задержали на месте.