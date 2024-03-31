Юноша зарезал мужчину в парикмахерской на юге Москвы

Несовершеннолетний ударил ножом в шею мужчину в парикмахерской на юге Москвы, потерпевший скончался. Кадры с места происшествия 31 марта показал корреспондент «Известий».

На записи видны следы крови во дворе у входа в салон. Место происшествия оцепили.

Как сообщила прокуратуры Москвы в своем Telegram-канале, инцидент произошел на улице Чертановской. Между двумя мужчинами произошел конфликт на почве внезапно возникшей личной неприязни. В ходе ссоры 17-летний юноша нанес не менее одного удара ножом в шею 35-летнему мужчине.

Фигурант задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Чертановская межрайонная прокуратура контролирует расследования.

Накануне в Санкт-Петербурге неизвестный ударил ножом местного жителя. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с ранением брюшной стенки. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.