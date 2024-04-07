FT узнала о планах AUKUS расширить пакт безопасности для сдерживания Китая

Страны – члены трехстороннего оборонного альянса (AUKUS), в который входят США, Великобритания и Австралия, планируют привлечь новых членов для сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом в воскресенье, 7 апреля, пишет Financial Times (FT).

Источник сообщил, что 8 апреля министры обороны стран-участниц объявят о начале переговоров по сотрудничеству в области технологий, подводного потенциала и гиперзвукового оружия. При этом расширения первого соглашения, которое касается закупки Австралией атомных подводных лодок, не ожидается.

Подобное решение может быть принято накануне трехстороннего саммита США, Японии и Филиппин в Белом доме 11 апреля, а накануне состоятся переговоры президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. По их окончании стороны объявят о крупнейшем с 1960 года обновлении своего альянса в области безопасности.

Австралия, Великобритания и США подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности 15 сентября 2021 года. В рамках договора предполагается, что страны будут совместно вести разработку новейших вооружений и создавать атомный подводный флот для Канберры.

Ранее, 21 марта, Британия и Австралия подписали соглашение о военном сотрудничестве AUKUS. Соглашение предполагает облегчить вооруженным силам государств совместную работу в обеих странах. В частности, Великобритания внесет свой вклад в ротацию подводных лодок в Австралии, а также в создание Объединенного разведывательного центра, входящего в состав Австралийской организации военной разведки.

До этого, 18 марта, в Китае назвали сотрудничество в рамках AUKUS нарушением условий Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь уточнил, что необходимо принять коррекционные меры. Он выразил мнение, что ядерные державы должны подписать и ратифицировать протоколы к договорам о зонах, свободных от соответствующего оружия, как можно скорее.

В августе 2023 года французская радиостанция RFI сообщила, что Пентагон рассматривает Австралию в качестве возможного полигона для проведения испытаний своего гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности в рамках партнерства AUKUS.