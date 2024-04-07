Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики спрогнозировали потепление до +16 градусов в Москве 7 апреля
Армия
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ
Мир
Reuters сообщило о нанесении ВВС Израиля ударов по долине Бекаа в Ливане
Общество
В Дагестане более 10 тыс. человек приняли участие в коллективном ифтаре
Мир
Украина призвала НАТО зарезервировать место в альянсе до окончания конфликта
Общество
В Ростовской области кошка спасла из пожара семью из 4-х человек и своих котят
Мир
В Мексиканском заливе загорелась нефтедобывающая платформа
Мир
На Украине допустили готовность властей сделать женщин военнообязанными
Мир
Экс-депутат из Словакии объяснил значение победы Пеллегрини на выборах президента
Мир
Спикер парламента Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
Общество
Эксперт рассказал «Известиям» о нарушениях при строительстве дамбы в Орске
Общество
Песков в поздравлении с юбилеем отметил неоценимый вклад Матвиенко в развитие страны
Мир
Подполье обесточило военную часть ВСУ и цех по производству БПЛА под Одессой
Мир
Экс-канцлер Шредер призвал Францию и ФРГ разработать мирный план по Украине
Мир
Избирательная кампания Трампа собрала рекордные $50,5 млн во Флориде
Общество
В Орске местные жители предложили спасателям МЧС помощь в эвакуации населения

FT узнала о планах AUKUS расширить пакт безопасности для сдерживания Китая

0
Фото: Global Look Press/Oliver Contreras
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны – члены трехстороннего оборонного альянса (AUKUS), в который входят США, Великобритания и Австралия, планируют привлечь новых членов для сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом в воскресенье, 7 апреля, пишет Financial Times (FT).

Источник сообщил, что 8 апреля министры обороны стран-участниц объявят о начале переговоров по сотрудничеству в области технологий, подводного потенциала и гиперзвукового оружия. При этом расширения первого соглашения, которое касается закупки Австралией атомных подводных лодок, не ожидается.

Подобное решение может быть принято накануне трехстороннего саммита США, Японии и Филиппин в Белом доме 11 апреля, а накануне состоятся переговоры президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. По их окончании стороны объявят о крупнейшем с 1960 года обновлении своего альянса в области безопасности.

Австралия, Великобритания и США подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности 15 сентября 2021 года. В рамках договора предполагается, что страны будут совместно вести разработку новейших вооружений и создавать атомный подводный флот для Канберры.

Спасение союза: концепция военного альянса AUKUS столкнулась с трудностями
Идея блока Австралии, Великобритании и США буксует на фоне политической нестабильности и финансовых проблем

Ранее, 21 марта, Британия и Австралия подписали соглашение о военном сотрудничестве AUKUS. Соглашение предполагает облегчить вооруженным силам государств совместную работу в обеих странах. В частности, Великобритания внесет свой вклад в ротацию подводных лодок в Австралии, а также в создание Объединенного разведывательного центра, входящего в состав Австралийской организации военной разведки.

До этого, 18 марта, в Китае назвали сотрудничество в рамках AUKUS нарушением условий Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь уточнил, что необходимо принять коррекционные меры. Он выразил мнение, что ядерные державы должны подписать и ратифицировать протоколы к договорам о зонах, свободных от соответствующего оружия, как можно скорее.

В августе 2023 года французская радиостанция RFI сообщила, что Пентагон рассматривает Австралию в качестве возможного полигона для проведения испытаний своего гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности в рамках партнерства AUKUS.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024