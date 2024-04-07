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Госдеп США призвал Мексику и Эквадор вспомнить о международном праве

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Фото: ТАСС/Nathan Howard
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Правительства Мексики и Эквадора должны разрешить свои разногласия, придерживаясь норм международного права. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в заявлении для прессы, опубликованном на сайте ведомства в субботу, 6 апреля.

От напомнил, что Соединенные Штаты осуждают любое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Вашингтон очень серьезно относится к обязательствам стран уважать неприкосновенность дипломатических представительств в соответствии с международным правом.

«Мексика и Эквадор являются важнейшими партнерами Соединенных Штатов, и мы придаем большое значение нашим отношениям с обеими странами. Мы призываем обе страны урегулировать свои разногласия в соответствии с международными нормами», — говорится в документе.

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Ночью 6 апреля полиция Эквадора с применением силы проникла в здание посольства Мексики в Кито и забрала укрывавшегося там бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, ранее осужденного за коррупцию. В администрации президента Эквадора подтвердили задержание Гласа. Там назвали штурм дипмиссии защитой суверенитета.

Позже в этот день сообщалось, что бывшего вице-президента Гласа доставят в тюрьму юго-западного города Гуаякиля. Отмечалось, что дипломатические отношения Мексики и Эквадора приостановлены.

3 марта Мексика отказалась выдать Эквадору Гласа. Глава МИД Мексики Алисия Барсена тогда заявила, что Мексика всегда была очень гостеприимной страной для соискателей убежища, особенно когда они спасаются от политических преследований.

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