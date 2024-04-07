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Британский геронтолог назвала условия для профилактики деменции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Профессор-геронтолог Королевского колледжа Лондона (Великобритания) Клэр Стивс развенчала миф о необходимости длительных прогулок для поддержания здоровья и профилактики деменции. Достаточно выходить на 45-минутные прогулки по крайней мере три раза в неделю, заявила 6 апреля научный сотрудник в подкасте о здоровом образе жизни ZOE.

Стивс подчеркнула, что для поддержания когнитивных способностей необходимо периодически увеличивать количество выполняемых физических упражнений, в том числе прогулок. Даже минимального увеличения нагрузок достаточно для улучшения самочувствия.

Кроме того, на здоровье мозга огромное влияние оказывают социализация и рацион. Стивс подчеркнула, что для поддержания когнитивных функций лучшим выбором станет средиземноморская диета, состоящая из зелени, морепродуктов, орехов и цельнозерновых продуктов.

«Поскольку головной мозг очень активен, ему нужно много питательных веществ, поэтому для его здоровья необходим широкий спектр питательных веществ растительного происхождения», ― резюмировала профессор.

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Ранее, 2 апреля, основатель фонда по борьбе с деменцией «Жить дольше и лучше» (Великобритания) сэр Мьюир Грей сообщил, что для профилактики болезней, связанных со старением, необходимо ежедневно уделять не менее 30 минут быстрой ходьбе. Изоляция и отсутствие вовлеченности ― ключевые факторы риска развития деменции, которых нужно всеми силами избегать в пенсионном возрасте.

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