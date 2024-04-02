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Эксперты перечислили способные снизить риск болезни Альцгеймера привычки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Упорядоченный сон, полчаса прогулок в день и столько же времени на просмотр телевизора в свободное время ― и риск возникновения болезни Альцгеймера будет значительно снижен, сообщили эксперты медицинских организаций Великобритании в беседе с газетой Daily Mail.

По словам основателя фонда по борьбе с деменцией «Жить дольше и лучше» сэра Мьюира Грея, для профилактики болезней, связанных со старением, необходимо ежедневно уделять не менее 30 минут быстрой ходьбе. Изоляция и отсутствие вовлеченности ― ключевые факторы риска развития деменции, которых нужно всеми силами избегать в пенсионном возрасте.

«Чтобы снизить риск развития деменции, я хожу быстрым шагом 33 минуты каждый день — это рекомендуемые 30 минут плюс дополнительная минута за каждое десятилетие после 60 лет (мне сейчас идет 80-й год)», ― сказал Грей.

Для профилактики деменции необходима своевременная выработка гормонов головного мозга, в том числе кортизола и адреналина, которые активизируются при стрессе, однако большая концентрация этих элементов приводит к ускоренному старению главнейшего органа. Согласно рекомендации врача-невролога больницы святого Георгия в Лондоне Джеймса Гратвика, помочь мозгу «отдохнуть» могут получасовые сеансы просмотра телевизора.

Невролог указал на необходимость здорового режима сна в период с 22:00 до 6:00, так как в этот период организм наиболее эффективно избавляется от белковых веществ амилоидов, переизбыток которых приводит к развитию деменции.

Этой же точки зрения придерживается старший научный сотрудник центра передовой биомедицинской визуализации Университетского колледжа Лондона Йен Харрисон, который исследует повреждения мозга. По словам эксперта, он сам придерживается здорового режима сна в качестве превентивной меры профилактики болезни Альцгеймера.

«Раньше я ложился спать позже, но теперь я строго ложусь в 22:00 каждый день, даже по выходным. <...> Так как в мозге есть система очистки ― глимфатическая система, которая удаляет накопления белков и прочих отходов», ― пояснил Харрисон.

Трава у дома: базилик защитит от болезни Альцгеймера
Злоупотребление алкоголем может привести к деменции

В феврале врач-невролог группы компаний BestDoctor Карина Галиулина сообщила «Известиям», что проблемы с памятью и забывчивость относительно событий, произошедших совсем недавно, дезориентация в пространстве, потеря счета времени — всё это может быть симптомами развивающейся деменции.

Она уточнила, что перед появлением этих проблем часто наблюдаются изменения в настроении и поведении, такие как тревожность или раздражение из-за провалов в памяти. Нередко окружающие наблюдают снижение интереса больного к чувствам других людей, избегание общения с ними, добавила она.

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