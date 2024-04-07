Александр Маршал спел свои лучшие песни для ивановских десантников в зоне СВО

Заслуженный артист России Александр Маршал посетил с концертом ивановских десантников в зоне СВО. Он исполнил свои лучшие песни, зарядил бойцов эмоциями, поддержал боевой настрой, о чем 7 апреля рассказали в Минобороны РФ.

«Это не концерт, это то, что я считаю своим долгом. Поскольку я бывший военный, а бывших не бывает, для меня это родная аудитория, и я всегда с огромным удовольствием принимаю приглашения, когда говорят, что есть возможность поехать. Тем более сейчас, в это непростое время, я просто боготворю этих ребят, перед которыми я сегодня выступал. Я очень хочу, чтобы они все вернулись домой живыми и только с победой. Так и будет», — сказал Маршал.

Зрители привычно тепло встретили музыканта и долго аплодировали каждой песне. По окончании концерта любой желающий мог взять автограф и сфотографироваться с Александром Маршалом.

13 января российская певица Александра Круглова, известная также как Саша Круглова, совместно с солистом фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступила перед участниками спецоперации на краснолиманском направлении фронта с концертом. Концертная программа состояла из энергичных композиций, причем современные песни артисты чередовали с неизменной классикой русского рока.

В августе 2023 года заслуженный артист России рок-музыкант Александр Маршал спел свои лучшие песни для воинов-десантников, проходящих лечение и реабилитацию в отдельном медицинском отряде Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.