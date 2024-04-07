В Дагестане более 10 тыс. человек приняли участие в коллективном ифтаре

Коллективный республиканский ифтар состоялся 6 апреля в Дербенте, его посетили более 10 тыс. человек. Об этом сообщили пресс-служба главы Дагестана Сергея Меликова в Telegram-канале.

«Свыше 10 тыс. человек со всей республики собрались в Дербенте, чтобы вместе совершить разговение. К нам в гости также приехали послы и представители девяти мусульманских государств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на торжественном мероприятии были исполнены нашиды (мусульманские песнопения. — Ред.) и подведены итоги Всероссийского конкурса хафизов (хранителей Корана, запоминающих его наизусть. — Ред.).

Кульминацией праздника стало фонтанное шоу с фейерверком. Меликов отметил, что в Дербенте так ярко и масштабно Рамадан отмечается впервые.

В мусульманском календаре есть священный месяц Рамадан, во время которого верующие придерживаются строгого поста. В 2024 году Рамадан начнется после захода солнца 10 марта, а с восходом 11 марта стартует 30-дневный пост. Он продлится до вечера 9 апреля. 10 апреля мусульмане отметят праздник разговения — Ураза-байрам.

Есть в течение Рамадана разрешается дважды в день — перед рассветом и после заката. Первый прием пищи называется сухур. Второй прием пищи, ифтар, начинается после наступления темноты. В этот момент действие поста приостанавливается и мусульмане собираются за столом с семьей, чтобы отпраздновать наступление Рамадана и вознести молитву.

Ранее «Известия» рассказали об особенностях празднования Рамадана и действующих в этот месяц запретах.