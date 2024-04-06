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В Гааге полиция дважды задержала Грету Тунберг на несанкционированной акции

NOS: Грету Тунберг задержали на несанкционированной акции протеста в Гааге
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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Полиция Нидерландов задержала экоактивистку Грету Тунберг на несанкционированной акции в Гааге. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщил телеканал NOS.

Демонстранты организации Extinction Rebellion планировали перекрыть проходящую через Гаагу трассу А12. Она соединяет столицу с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом. Но полиция начала задерживать активистов, когда те стали блокировать дороги поблизости.

Среди задержанных была Тунберг. Через два часа она вернулась к демонстрантам, сев на пешеходном переходе. Но 15 минут спустя ее снова задержали.

Активисты Extinction Rebellion требовали от правительства прекратить субсидировать компании, которые добывают и используют ископаемое топливо.

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13 марта полиция Стокгольма второй день подряд с применением силовых методов уводила шведскую экоактивистку Грету Тунберг и ее коллег, которые собирались на акцию в защиту климата у парламента и блокируют входы в здание. Активисты сидели возле здания и отказывались уходить.

В январе в британском университете Уинчестера перенесли памятник экоактивистке Грете Тунберг от главного входа в укромное место. Это произошло после того, как студенты назвали трату на его возведение в размере £24 тыс. ($30 тыс.) пустой.

Памятник под названием «Сделай мир лучше» был установлен у главного входа университета в марте 2021 года.

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