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В Великобритании демонтировали памятник Грете Тунберг

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Richard Wareham
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В Великобритании в университете Уинчестера перенесли памятник экоактивистке Грете Тунберг от главного входа в укромное место после того, как студенты назвали трату в размере £24 тыс. ($30 тыс.) пустой. Об этом 12 января сообщила британская газета The Daily Mail.

Студенты заявили, что данные средства можно было бы потратить на более значимые экологические обязательства.

Как отмечается, бронзовую скульптуру переустановили во дворе университета.

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Памятник под названием «Сделай мир лучше» был установлен у главного входа университета в марте 2021 года.

Ранее, 22 октября, сообщалось, что министерство образования Израиля исключит упоминания о Тунберг из учебной программы. Такое решение принято на фоне того, что она опубликовала пост в поддержку палестинской организации ХАМАС.

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