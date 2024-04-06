Детенышей тюленя и нерпы спасли в Ленинградской области

Поклеванного птицами детеныша ладожской нерпы и истощенного молодого тюленя спасли в Ленинградской области. Об этом 6 апреля сообщили в Telegram-канале «Водоканал Санкт-Петербурга».

Истощенного тюлененка на побережье Финского залива обнаружил полицейский в субботу утром. Он оперативно связался с Фондом балтийской нерпы и передал детеныша им. В центре помощи ластоногим тюленю диагностировали истощение и заражение паразитами.

Еще одно спасение произошло накануне. В поселке Моторное обнаружили поклеванного птицами детеныша ладожской кольчатой нерпы. Его также доставили в Фонд с высокой температурой, обширными ранами и воспалением.

На данный момент специалисты центра оказывают помощь животным.

Ранее, 3 апреля, в Ленинградской области спасли детенышей серого тюленя и ладожской нерпы. Уточняется, что нерпа находится в тяжелом состоянии, поскольку ее раны воспалились. Животные были найдены на границе с Эстонией.