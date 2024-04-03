В Ленинградской области спасли детенышей серого тюленя и ладожской нерпы
В Ленинградской области нашли истощенных детенышей серого тюленя и ладожской нерпы. Об этом 3 апреля сообщил «Фонд друзей балтийской нерпы».
«У нас двое новичков. Одна очень тощенькая самочка серого тюленя была найдена в деревне Саркюля всего в нескольких километрах от эстонской границы. <...> Малышка совершенно правильно решила вылезти на нашем берегу, так как в соседней стране никто бы ей помочь не смог. Второй пациент — тощенькая и сильно поклеванная птицами ладожская нерпочка», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
Уточняется, что нерпа находится в тяжелом состоянии, поскольку ее раны воспалились.
Ранее, 6 марта, также в Ленинградской области спасли еще одного белька. Самка нерпы лежала в коробке около одного из кафе в поселке Ладожское озеро. Тогда отмечалось, что выхаживать таких животных очень сложно, и в случае обнаружения необходимо обратиться к специалистам.
До этого, 4 марта, сообщалось, что в Дагестане сотрудник МЧС спас детеныша тюленя, запутавшегося в рыболовной сети. Инцидент произошел в Каспийском море вблизи Махачкалы. Спасатель разрезал сети и выпустил животного в море.