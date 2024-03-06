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Детеныша нерпы нашли в коробке возле кафе в Ленинградской области

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Фото: t.me/VDKSPB
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В Ленинградской области спасли детеныша нерпы, его обнаружили около одного из кафе в коробке. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает официальный Telegram-канал государственного унитарного предприятия (ГУП) «Водоканал Санкт-Петербурга».

«Нерпочка в картонной коробке была обнаружена сотрудниками прибрежного кафе в поселке Ладожское Озеро. Вероятно, кто-то из рыбаков принес ее со льда и положил на порог заведения», — говорится в сообщении организации.

По данным «Водоканала», у детеныша еще нет зубов, а пуповина свежая. Кроме того, в материале обратили внимание, что найденная нерпа весит около 3 кг, хотя обычно вес новорожденного ластоногого около 4,5 кг.

В пресс-службе организации напомнили, что выхаживать таких животных очень сложно, в случае обнаружения посоветовали обратиться к специалистам.

Ранее, 4 марта, сообщалось, что в Дагестане сотрудник МЧС спас детеныша тюленя, запутавшегося в рыболовной сети. Инцидент произошел в Каспийском море вблизи Махачкалы. Спасатель разрезал сети и выпустил животного в море.

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