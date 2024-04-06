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В Минздраве рассказали о пользе физнагрузок по 2,5 часа в неделю

Врач Поляев: 150 минут физнагрузок в неделю снижают риск онкологии на 17%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Физическая активность в течение 2,5 часа в неделю значительно снижает риск преждевременной смерти, а также многих болезней, включая онкологию, сахарный диабет и другие хронические неинфекционные заболевания. Об этом 6 апреля «Известиям» рассказал главный специалист Минздрава России по спортивной медицине, заведующий кафедрой реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины им. З.П. Соловьева РНИМУ имени Н.И. Пирогова Борис Поляев.

Врач напомнил, что основной причиной инвалидности и преждевременной смерти россиян являются хронические неинфекционные заболевания, которые возникают из-за неправильного образа жизни. Однако их можно избежать благодаря умеренной двигательной активности в течение 2,5 часа в неделю.

Такие физические упражнения, по словам Поляева, снижают риск развития ишемической болезни сердца и инсульта в четыре раза, артериальной гипертонии — на 24–26%, сахарного диабета II типа — в 3,5 %, остеопороза — на 23%, а также риск преждевременной смерти на 21–23%.

«Занятия от 150 до 300 минут в неделю снижают риск развития онкологических процессов на 17%. Кроме того, исследования показывают, что у людей с более высоким уровнем физической активности риск возникновения депрессии на 17% ниже», — добавил специалист.

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Накануне врач-терапевт клиники «Парацельс» Инна Матиенко рассказала «Известиям», как поддержать здоровье весной. По ее словам, нужно регулярно заниматься спортом или хотя бы гулять не менее двух-трех раз в неделю на свежем воздухе, а также разнообразить свой рацион и наладить режим сна.

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