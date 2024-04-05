Врач дала советы по поддержанию здоровья весной

Смена зимнего температурного режима на весенний нередко приводит к заболеваниям небольшим, но довольно неприятным: простуда, кашель, ОРВИ. О том, как поддержать здоровье в этот период, «Известиям» 5 апреля рассказала врач-терапевт клиники «Парацельс» Инна Матиенко.

«Стоит выглянуть солнцу, верхняя одежда покидает граждан, но это зря. Скидывать верхнюю одежду не стоит, из-за перепада температур организм может не справиться и заболевает. Поспешив надеть легкие курточки, вы переохлаждаетесь, начинаете чихать, чувствовать себя неважно, но при это передвигаться в болезненном состоянии, передавая вирус другим, ведь чаще всего легкую простуду не принимают за серьезную болезнь и продолжают вести привычный образ жизни», — отметила Матиенко.

Чтобы укрепить здоровье, врач рекомендовала разнообразить свой рацион, добавив больше свежих морепродуктов и овощей.

«Сейчас овощей на прилавках становится больше, обратите внимание на свежий перец (красный, желтый), морковь, свеклу, огурцы, капусту. Салат из зеленых листьев с овощами и рыбой прекрасно поддержит ваш иммунитет и поможет скорректировать фигуру желающим скинуть зимний балласт. Минимизируйте прием алкоголя и кофе. Алкоголь значительно снижает ваш иммунитет, а кофе в большом количестве забирает ваши полезные вещества из организма. Одна-две чашки в день — норма», — посоветовала специалист.

Также она рекомендовала регулярно заниматься спортом или хотя бы гулять не менее 2–3 раз в неделю на свежем воздухе.

«Эта рекомендация полезна в любое время года, с первыми лучами солнца эта опции становится доступнее. Гулять под солнышком, бесспорно, приятнее. Можно совмещать прогулки с работой — во время обеда или на пути к дому. Например, вместо привычного такси прогуляйтесь 15 минут пешком до метро», — отметила терапевт.

Кроме того, по ее словам, важен здоровый сон не менее семи часов. Промежуток для сна она рекомендовала выстроить таким образом, чтобы подъем был в 6:00–7:00, отбой — в 22:00–23:00. Так организм будет получать полноценный сон и восстановление.

«Не подвергайте организм стрессам и любым перегрузкам, так как мы истощены после длительной зимы. В связи с этим рекомендую прием комплекса сбалансированных микроэлементов и витаминов в течение месяца. Принимать нужно в первой половине дня, после еды», — добавила врач.

Также она посоветовала избегать массовых мероприятий и большого скопления людей, так как в таких локациях выше риск заражения.

«Создавайте для себя больше ярких и позитивных эмоций. Психосоматика обязательно даст о себе знать, если вы будете жить в вечном негативе, стрессе и плохом настроении. Как следствие, организм попросит передышку в виде ослабления и болезни», — отметила Матиенко.

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