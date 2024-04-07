Праздник Любви

7 апреля Русская Православная церковь отмечает Благовещение. Этот праздник является началом разговора о спасении человечества Богом.

В этом удивительном празднике, который описывает явление архангела Гавриила пресвятой Богородице, в самом его названии заключено то, что Церковь проповедует миру, — благая весть о том, что Бог пришел в мир, чтобы спасти каждого из нас.

В тропаре (короткой молитве) этого дня есть такие слова: «Днесь спасения нашего главизна», что значит «сегодня — начало, первая глава нашего спасения». Наша главная книга — Евангелие — в переводе с греческого и есть «благая весть».

Почему эта весть — благая? Потому что в этот день Бог начинает отвечать на главные вопросы: первый — это «Кто ты, Господи?», а второй: «Кто я для Тебя?». Это то, что больше всего волнует человека. А третий вопрос уже не к Богу, а к себе — «А что со мной не так? Почему моя жизнь так коротка? Почему в мире так мало любви и так много болезни и зла? Почему всё кончается смертью?»

В Благовещение Бог говорит человеку, что Он не только его Создатель, Промыслитель и Судья, но и любящий Отец. И что мы настолько Им любимы, что Он послал к нам Своего Сына. Как говорится в Евангелии: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, да всякий верующий в Него не погибнет, но имеет жизнь вечную» (Ев. от Иоанна 3:16).

Об этой любви Божией к нам мы часто забываем. У апостола Иоанна Богослова есть такие слова: «Мы познали любовь, которую Бог имеет к нам, и уверовали в нее» (1-е послание Иоанна 4 стих 16). Собственно, об этом и возвещается в Благовещение.

В первой главе Евангелия от Луки есть удивительные слова самой Богородицы, которыми Она отвечает архангелу Гавриилу: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему» (Ев. от Луки 1:38). То есть Она дает согласие, и это согласие человека на то, чтобы Бог его спас.

Бог готов сделать всё для человека, но без человека Он сделать ничего не может, потому что Он снабдил нас свободной волей. И поэтому благая весть заключается в том, что Господь может спасти того, кто этого жаждет. Достаточно человеку захотеть и устремиться к Богу, чтобы Господь открыл ему Свои объятия. Причем эти объятия открываются до распростертых рук Христовых на Кресте.

В этом году впервые за мои 30 с лишним лет священного служения праздник Благовещения совпадает с Крестопоклонной неделей — это середина Великого поста. В этот день, в воскресенье, выносят крест, и Церковь ему поклоняется, вспоминая, какой ценой куплено наше спасение.

Мы знаем, что любовь Божия жертвенная, как и любая настоящая любовь — материнская, супружеская, родительская, детская. Это когда не я люблю, потому что получаю, а люблю — и отдаю. И чем больше я могу отдать, тем глубже моя любовь и тем на самом деле я блаженнее и счастливее в Боге.

Конечно, очень важно нам понимать и себе напоминать, что нет никакой иной причины того, что Господь пришел в мир и взошел на крест, кроме Его любви к нам. Он в этом не нуждался, в этом нуждаемся мы. Осознание этого факта рождает в человеке ответную любовь к Богу.

В Благовещение по традиции отпускают на волю птиц — как символ освобождения души человека. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Ев. От Матфея 20:28). И когда человек смотрит на то, как он любим Богом, он начинает учиться такой же любви.

Бог любит нас вопреки нашим недостаткам и грехам и готов их омыть Своею кровью. И поэтому радость Благовещения сочетается с великой скорбью о том, что «только так меня можно спасти». И христианское устроение духа — это и есть такое сочетание несочетаемого: боли от того, что я этой любви не достоин, как бы ни старался, и радости, что Бог пришел и Его любовь превышает всю мою вину, мою скорбь и даже мою смерть.

Если есть только радость, но нет покаяния и скорби, то эта радость фальшивая. Если есть покаяние и скорбь, но она не рождает радость от встречи с любящим и прощающим Богом, то она тоже не верная, потому что не несет в себе отблески рая.

Люди неохотно откликаются на этот призыв любви, я бы даже сказал, на этот вызов, потому что понимают: если ты будешь жить по любви, ты должен быть открытым. А значит, тебя будут бить и тобой будут пользоваться. Настоящая любовь не ждет, что ей заплатят, и учиться такой любви очень трудно — все хотят пользоваться и не хотят служить.

Я знаю сотни людей с самым лучшим московским гуманитарным образованием, которые читали все литературные новинки от Пелевина до Мураками, но не читали Евангелие. И когда ты спрашиваешь: «Ну почему? Вы же не поймете по-настоящему ни Достоевского, ни Баха», они говорят: «Потому что я знаю, что этой любви придется соответствовать, а я не хочу». Вот так прямо честно и говорят.

Господь даровал нам жизнь вечную, но в нашей власти взять этот дар или не взять. И если ад — это место, где нет любви, где ты сам по себе и никому не нужен, то Благовещение — это весть о том, что теперь это состояние можно преодолеть. Стоит только захотеть и набраться мужества.

Автор — настоятель храма св. бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке.

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора.