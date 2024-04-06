ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Российские силы минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом 6 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, по военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников», — заявили в Минобороны.

Там подчеркнули, что все цели удара достигнуты, а назначенные объекты поражены.

Помимо этого, российские войска улучшили свое тактическое положение на донецком, авдеевском и южнодонецком направлениях в ДНР. Там нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Силы украинской армии также потерпели поражение в боях с российскими военными на купянском и херсонском направлениях.

Ранее в этот день российские военные группировки войск «Днепр» уничтожили пять лодок ВСУ в местах, где те грузили десант, а также при попытках приблизиться к левому берегу Днепра. Помимо лодок, Украина потеряла там до 30 военных, два автомобиля, американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin и гаубицы M777, Д-20 и Д-30.

В тот же день представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в черте Харькова был двумя ударами поражен склад снарядов для ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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