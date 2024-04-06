ВС РФ уничтожили пять лодок ВСУ при попытках приблизиться к левому берегу Днепра

Российские войска поразили пять лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу Днепра. Об этом 6 апреля сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

По его словам, на херсонском направлении подразделения группировки продолжали оборонять левый берег реки, нанося огневые удары по объектам, технике и артиллерии украинской армии на правом берегу.

«В ночное время велся контроль передвижения плавсредств по реке Днепр, пять лодок противника были поражены артиллерией и ударными БПЛА (беспилотными летательными аппаратами. — Ред.) в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу», — приводятся его слова в сообщении военного ведомства в Telegram-канале.

В Минобороны уточнили, что потери ВСУ там составили до 30 военных, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, гаубицы M777, Д-20 и Д-30.

Ранее в этот день сообщалось, что штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России сорвали ротацию подразделений украинской армии на северодонецком направлении. Удар Су-25 наносили неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. Была уничтожена военная техника противника и живая сила.

Также в субботу в Минобороны РФ рассказали, как рядовой Даниил Логвинов уничтожил вражеский БПЛА из стрелкового оружия, выполняя боевые задачи в составе расчета боевой машины реактивной системы залпового огня.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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