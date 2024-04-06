Реклама
Прямой эфир
Мир
Австралия назначит спецпредставителя для расследования гибели волонтеров в Газе
Армия
ВС РФ уничтожили пять лодок ВСУ при попытках приблизиться к левому берегу Днепра
Общество
Уголовное дело о халатности возбуждено из-за прорыва дамбы в Орске
Недвижимость
Цены на аренду жилья в России за год выросли на 31%
Мир
WP написала о низкой вероятности возвращения Украины к границам 2014 года
Общество
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Общество
После прорыва дамбы в Орске эвакуированы 711 человек
Общество
Снег пошел в Москве в субботу
Общество
Уровень реки Урал у Оренбурга приблизился к опасной отметке
Общество
Слуцкий почтил память Жириновского в годовщину смерти политика
Общество
«Ъ» узнал об аресте главы ГК «Пикет» за поставку некачественных бронежилетов ВС РФ
Мир
В Швейцарии рассказали о преимуществе российской армии в зоне СВО
Мир
На Украине сообщили о повреждении предприятия в Киевской области
Наука и техника
Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-24»
Спорт
Российские легкоатлеты Гулиева и Чавкин дисквалифицированы за допинг
Мир
Демократы потребовали от Белого дома прекратить поставки оружия Израилю
Сюжет:

ВС РФ уничтожили пять лодок ВСУ при попытках приблизиться к левому берегу Днепра

0
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские войска поразили пять лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу Днепра. Об этом 6 апреля сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

По его словам, на херсонском направлении подразделения группировки продолжали оборонять левый берег реки, нанося огневые удары по объектам, технике и артиллерии украинской армии на правом берегу.

«В ночное время велся контроль передвижения плавсредств по реке Днепр, пять лодок противника были поражены артиллерией и ударными БПЛА (беспилотными летательными аппаратами. — Ред.) в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу», — приводятся его слова в сообщении военного ведомства в Telegram-канале.

В Минобороны уточнили, что потери ВСУ там составили до 30 военных, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, гаубицы M777, Д-20 и Д-30.

Крутой «Берег»: Днепровскую флотилию усилит артиллерия и морпехи
Самоходные установки А-222 способны эффективно поражать моторные лодки, быстроходные катера и силы десанта

Ранее в этот день сообщалось, что штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России сорвали ротацию подразделений украинской армии на северодонецком направлении. Удар Су-25 наносили неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. Была уничтожена военная техника противника и живая сила.

Также в субботу в Минобороны РФ рассказали, как рядовой Даниил Логвинов уничтожил вражеский БПЛА из стрелкового оружия, выполняя боевые задачи в составе расчета боевой машины реактивной системы залпового огня.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024