Санкции против алмазов из РФ повлияли на международную торговлю

Запрет на алмазы из России дорого обходится Западу, сообщают «Известия». Страны G7 ограничили импорт продукции в начале 2024 года, сообщает телеканал «Известия». Теперь специалистам приходится подтверждать происхождение камня. Компании-огранщики в Бельгии жалуются на долгие проверки. Кроме того, ввоз алмазов возможен теперь только через единый пункт. Представители отрасли заявляют, что ограничения наносят серьезный ущерб. Бизнес даже задумывается о переезде в Дубай, где не действуют санкции G7. При этом на Западе давно готовились к запрету на алмазы из России. В Евросоюзе заранее начали работать над новыми цепочками поставок. В 2022-м объем импорта увеличился из Индии, ОАЭ, Канады и Анголы.

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