Снег пошел в Москве в субботу
В Москве в субботу, 6 апреля, пошел снег, сообщает корреспондент «Известий».
Крупные хлопья можно наблюдать практически во всех районах столицы.
Ранее сайт Гидрометцентра опубликовал прогноз погоды в Москве на 6 апреля. Так, температура воздуха в городе днем будет варьироваться от +8 до +10 градусов. Также местами ожидается небольшой дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +3.
В Московской области днем прогнозируют от +6 до +11 градусов, ночью похолодает до нуля.
Ожидается юго-восточный и южный ветер со скоростью 6–11 м/с.
Атмосферное давление составит 749 мм рт.ст.
Ранее, 5 апреля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в выходные, 6 и 7 апреля, в Москве ожидается потепление — в воскресенье воздух прогреется до 14 градусов тепла. По его словам, в выходные прогнозируется преимущественно облачная погода без сильного ветра.