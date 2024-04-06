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Снег пошел в Москве в субботу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве в субботу, 6 апреля, пошел снег, сообщает корреспондент «Известий».

Крупные хлопья можно наблюдать практически во всех районах столицы.

Ранее сайт Гидрометцентра опубликовал прогноз погоды в Москве на 6 апреля. Так, температура воздуха в городе днем будет варьироваться от +8 до +10 градусов. Также местами ожидается небольшой дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +3.

В Московской области днем прогнозируют от +6 до +11 градусов, ночью похолодает до нуля.

Ожидается юго-восточный и южный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм рт.ст.

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Ранее, 5 апреля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в выходные, 6 и 7 апреля, в Москве ожидается потепление — в воскресенье воздух прогреется до 14 градусов тепла. По его словам, в выходные прогнозируется преимущественно облачная погода без сильного ветра.

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