Реклама
Прямой эфир
Мир
В конгрессе США проголосуют за законопроект о прекращении огня в Газе
Происшествия
Над Белгородской областью уничтожены 10 снарядов РСЗО Vampire
Спорт
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 43 голов
Недвижимость
Цены на аренду жилья в России за год выросли на 31%
Наука и техника
Корабль «Союз МС-24» с международным экипажем отстыковался от МКС
Мир
Байден призвал Египет и Катар добиться сделки по заложникам с ХАМАС
Недвижимость
Цены на долгосрочную аренду жилья в России выросли на 16%
Недвижимость
Эксперт перечислил возможные причины отказа в маткапитале на покупку жилья
Мир
Посол Кузнецов указал на приверженность Финляндии к «партии войны» против РФ
Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Армия
Кадыров сообщил о вступлении в спецназ «Ахмат» 3 тыс. бойцов ЧВК
Здоровье
Диетолог предупредила об опасности передозировки витамина С
Армия
Российский снайпер сбил из винтовки дрон ВСУ типа «Баба-Яга»
Наука и техника
Экипаж 21-й экспедиции на МКС приготовился к возвращению на Землю
Спорт
Российские легкоатлеты Гулиева и Чавкин дисквалифицированы за допинг
Армия
Штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию ВСУ на северодонецком направлении

Адвокат предупредил об опасности случайно полученных средств на карту

Адвокат Данилов: мошенники могут использовать ошибочный перевод на карту
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поступление на банковскую карту денег от неизвестного отправителя может оказаться мошенничеством, предупредил 6 апреля адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.

Он напомнил, что в случае ошибочного денежного перевода пользоваться деньгами получатель не имеет права. Такие ситуации расцениваются в суде как необоснованное обогащение и относятся к ст. 1107 ГК РФ. Приобретатель денежных средств в таком случае должен не только вернуть их, но и выплатить процент, если деньги пробыли у него достаточно долгое время, рассказал он в интервью агентству «Прайм».

«Если вам по ошибке пришло 100 тыс. рублей от неизвестного лица, за три месяца размер процентов за пользование денежными средствами составит 3978,14 рублей. И их нужно будет вернуть вместе с полученными деньгами», — объяснил адвокат.

Другая ситуация, когда на карту может быть сделан перевод, — одна из форм мошенничества. По словам Данилова, преступники зачастую даже не переводят деньги на самом деле. На телефон сначала придет уведомление о переводе, а затем сообщение с просьбой вернуть указанную сумму. В таких случаях эксперт порекомендовал решать вопросы исключительно через банк.

«Не пытайтесь решить вопрос непосредственно с отправителем денежных средств, так как можно стать жертвой или звеном мошеннической схемы», — подчеркнул он.

При востребовании своих денег назад через суд может возникнуть проблема. Человек, ошибочно отправивший сумму, не знает ни ФИО получателя, ни его дату рождения, ни место жительства. Эти данные необходимы, чтобы указать ответчика в иске о взыскании неосновательного обогащения.

Однако эту проблему можно решить, если в качестве ответчика указать банк и востребовать необходимую информацию о получателе.

Рубли с плеча: клиенты банков смогли вернуть похищенные мошенниками миллионы
Кто из игроков рынка начал компенсировать украденные деньги и какие суммы уже возвращены

Ранее, 4 апреля, эксперт по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий назвал одним из основных признаков разговора с мошенником требование собеседника предоставить какую-то конфиденциальную информацию, которую в обычной жизни никто не предоставляет.

Накануне эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал, что мошенники стали использовать тему теракта в «Крокус Сити Холле» для наживы и кражи денег у россиян.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024