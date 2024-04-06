Адвокат предупредил об опасности случайно полученных средств на карту

Поступление на банковскую карту денег от неизвестного отправителя может оказаться мошенничеством, предупредил 6 апреля адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.

Он напомнил, что в случае ошибочного денежного перевода пользоваться деньгами получатель не имеет права. Такие ситуации расцениваются в суде как необоснованное обогащение и относятся к ст. 1107 ГК РФ. Приобретатель денежных средств в таком случае должен не только вернуть их, но и выплатить процент, если деньги пробыли у него достаточно долгое время, рассказал он в интервью агентству «Прайм».

«Если вам по ошибке пришло 100 тыс. рублей от неизвестного лица, за три месяца размер процентов за пользование денежными средствами составит 3978,14 рублей. И их нужно будет вернуть вместе с полученными деньгами», — объяснил адвокат.

Другая ситуация, когда на карту может быть сделан перевод, — одна из форм мошенничества. По словам Данилова, преступники зачастую даже не переводят деньги на самом деле. На телефон сначала придет уведомление о переводе, а затем сообщение с просьбой вернуть указанную сумму. В таких случаях эксперт порекомендовал решать вопросы исключительно через банк.

«Не пытайтесь решить вопрос непосредственно с отправителем денежных средств, так как можно стать жертвой или звеном мошеннической схемы», — подчеркнул он.

При востребовании своих денег назад через суд может возникнуть проблема. Человек, ошибочно отправивший сумму, не знает ни ФИО получателя, ни его дату рождения, ни место жительства. Эти данные необходимы, чтобы указать ответчика в иске о взыскании неосновательного обогащения.

Однако эту проблему можно решить, если в качестве ответчика указать банк и востребовать необходимую информацию о получателе.

Ранее, 4 апреля, эксперт по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий назвал одним из основных признаков разговора с мошенником требование собеседника предоставить какую-то конфиденциальную информацию, которую в обычной жизни никто не предоставляет.

Накануне эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал, что мошенники стали использовать тему теракта в «Крокус Сити Холле» для наживы и кражи денег у россиян.