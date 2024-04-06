Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана
Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана. Об этом в пятницу, 5 апреля, говорится в указе президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Принято решение отменить безвизовый режим при поездках в Турцию граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами», — говорится в документе, опубликованном в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.
Решение вступило в силу сразу после публикации документа. Его приняли на основании закона об иностранцах и международной защите.
В декабре президент Кении Уильям Руто заявил, что республика с января 2024 года отменяет визовый режим для туристов из всех стран мира. По его словам, для реализации данной инициативы республика разработала цифровую платформу, гарантирующую, что все прибывающие в Кению путешественники будут заранее идентифицированы.