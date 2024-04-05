Адвокат УПЦ составил доклад на 250 страниц с доказательствами нападений на церковь

Адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Роберт Амстердам заявил, что составил более 250 страниц задокументированных доказательств притеснений церкви и священников.

«Многие журналисты спрашивают нас: какие доказательства у вас есть касательно этих нападений на священников? Что мы смогли сделать, так это собрать в доклад объемом 250 страниц задокументированные нападения на церковь, включая нападения на лавру», — сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Правозащитник также обратился к украинским властям и призвал их воздержаться от дальнейшего рассмотрения законопроекта, направленного на запрет УПЦ.

«Этот законопроект является ничем иным как проявлением слова ненависти. Нападения на верующих во время боевых действий, изгнание их из церквей, отказ гражданам в доступе к местам, где они могут молиться, абсолютно недопустимы. Я призываю правительство остановить рассмотрение этого законопроекта и прекратить разделять население, стравливать брата против брата», — заявил он.

Ранее, 30 марта, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в сопровождении чиновников и сотрудников национальной полиции заблокировали вход в храм канонической УПЦ в селе Загонцы Хмельницкой области. Отмечалось, что во время таких захватов прихожане рискуют стать врагами.

В феврале в Вышгороде Киевской области прихожане отбили у рейдеров раскольнической ПЦУ Свято-Пантелеимоновский храм канонической УПЦ. Около 60 прихожан вышли на защиту храма. Затем после возвращения ключей от святыни они провели молебен.

В том же месяце посол РФ в Ватикане Иван Солтановский сообщил, что папа римский Франциск призывает немедленно прекратить дискриминацию УПЦ со стороны киевского режима. Также дипломат выразил надежду на то, что Ватикан сможет остановить своим авторитетным голосом вопиющие нарушения религиозных свобод украинских православных верующих.

В 2022 году украинские власти активизировали действия против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года СБУ было возбуждено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.