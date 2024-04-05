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Глава Оренбурга сообщил о 333 подтопленных домовладениях в городе

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Фото: МЧС РФ
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В Оренбурге подтоплено 333 домовладения и 750 участков. Об этом 5 апреля сообщил глава города Сергей Салмин в обращении к жителям.

«Сейчас в зоне риска районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ «Дубки» и «Дубовый плес», — сказал он.

Салмин добавил, что за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 см, сейчас он составляет 778 см.

Он также обратился к оренбуржцам, проживающим в зоне затопления, и призвал их переждать паводок у родных или в пунктах размещения.

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3 апреля в Оренбурге ввели режим ЧС в связи с подъемом уровня воды в реке. Также режим ЧС был введен в Акбулакском районе.

За день до этого в Оренбурге для пропуска талых вод и их отвода от жилых домов начали раскапывать дороги. Аналогичные меры приняты и в Авиагородке, где вскрыли полотно на улице Озеленителей.

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