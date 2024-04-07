Скользкий пол: как американские трансгендеры стали бизнес-идеей

Один из ключевых аспектов американских культурных войн — отношение к сексуальным меньшинствам. Демократическая партия прилагает всевозможные усилия для того, чтобы проблематика трансгендерности оставалась актуальной в общественной дискуссии. Впрочем, повод для социального противостояния — это еще и отличная идея для стартапа. Как она была реализована в США, рассказывают «Известия».

Восходящий тренд

В 2022 году в США зарегистрированы 1,6 млн трансгендеров. В 2011-м их было 700 тыс. человек. Таким образом, за 11 лет рост составил 156,6%. Эти цифры соответствуют 0,5% взрослого (до 18 лет) и 1,4% детского населения страны. При этом подростки младшего возраста (до 13 лет), составляя 7,6% от общего числа американцев, формируют 18% всех трансгендеров США. По совокупности факторов можно с уверенностью утверждать, что тенденция к увеличению числа трансгендеров в США будет расширяться и далее.

Например, согласно данным Reuters, с 2017 по 2022 год число диагнозов «гендерная дисфория» (дистресс, который человек испытывает из-за несовпадения между своей гендерной идентичностью и полом, приписанным при рождении) в Соединенных Штатах выросло на 280%. Диагноз почти всегда означает лечение. Общая стоимость оказанных медицинских услуг, связанных со сменой пола, в 2018 году в США составила 2,94 млрд. Спустя четыре года эта цифра равнялась $4,18 млрд, из которых собственно на операции было потрачено $2,2 млрд.

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По расчетам, сделанным американским исследователем Крисом Морицем (ими он поделился в интервью Такеру Карлсону), к 2030 году рынок такого рода услуг вырастет до $7,5 млрд в годовом выражении, что означает скачок на 8,5%. По другим данным, расширение прогнозируется до 12,5–20% Для сравнения: рост рынка услуг пластической хирургии практически в том же временном диапазоне оценивается в пределах 4,5%.

На долю США приходится около 45% мирового фармацевтического рынка, это около $570 млрд, что в три с лишним раза больше идущей второй в списке КНР. Кроме того, в США сосредоточено 22% всего мирового фармпроизводства. Страна является одним из лидеров в сфере медицинского туризма. Естественная реакция рынка на рост спроса — последующее увеличение предложения. Точных данных о количестве клиник в США, оказывающих услуги по «гендерному переходу», нет, однако даже приблизительные расчеты показывают его рост в несколько десятков раз за последние 15–20 лет.

Стоимость операции по смене пола в США находится в диапазоне от $21 тыс. до $45 тыс. Однако «гендерный переход» это, как известно, отнюдь не только хирургические манипуляции с телом, но и длительная гормональная терапия. Крис Мориц называет приблизительную сумму, в которую обойдется достижение искомого результата, — $142 тыс.

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О степени заинтересованности фармацевтической индустрии в расширении нового для себя сегмента рынка говорит также и это обстоятельство: ни одно из лекарств, которые прописывают для «гендерного перехода», не имеет одобрения со стороны государственных органов, контролирующих качество препаратов. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не выдало ни одного разрешения, которое обычно основывается на верифицированных научных исследованиях.

Таким образом, реализуемая маркетинговая стратегия по привлечению потенциальных клиентов де-факто построена исключительно на PR-технологиях и, по словам множества экспертов, имеет очень сомнительную медицинскую базу. Это очень похоже на сюжет с фентанил-содержащими препаратами, о негативных последствиях приема которых американское общество узнало в тот момент, когда фармацевтические гиганты уже получали сверхприбыли от их реализации.

Политический слоган и антихристианская политика

«Гендерная политика», проповедуемая Демократической партией, давно вписана в общий контекст культурных войн, раскалывающих американское общество, так же, как декриминализация преступлений или вопросы нелегальной миграции. До сих пор не утихают споры о том, по каким причинам и с какими целями Белый дом не перенес «день видимости трансгендеров» с 31 марта, дня католической Пасхи, на другую дату. Консерваторы восприняли этот шаг со стороны президента-католика как провокацию и вызов. Байдену тут же припомнили его слова, сказанные год назад о том, что трансгендеры формируют душу американской нации, и о нападках на христиан.

У этих обвинений есть определенные основания, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— Заявление Белого дома о проведении 31 марта «дня видимости трансгендеров» было опубликовано 29-го числа. То есть не знать о совпадении дат и не предвидеть последствий было невозможно. Это значит, что упреки в адрес администрации вполне обоснованы. А с учетом того, что Байден наиболее последовательно из всех президентов США продвигал определенную повестку и при этом получал ощутимую поддержку этого сообщества, из этого вполне можно сделать вывод об антихристианской природе его политики, — заключил эксперт.

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Представители Демпартии США сделали очень многое, чтобы превратить лечение гендерной дисфории не только в пункт политической повестки, но и весьма прибыльный бизнес. Число тех, кто хочет и может сменить биологический пол, начало резко расти начиная с 2010 года, когда была принята программа Obamacare. В нее, кроме прочего, было вписано положение об обязательном страховании «необходимого с медицинской точки зрения гендерно-подтверждающего перехода». Иными словами, страховые компании были юридически обязаны вписывать соответствующие процедуры и обеспечивать их покрытие.

Происходящее — результат эволюции американской либеральной идеи, считает эксперт клуба «Валдай», заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

—Текущий момент в истории некоторые называют максимумом американского либерализма. Доминирует тезис об абсолютной свободе человека над самим человеком. Это началось с «революции гражданских прав» в 60-е годы, когда Демпартия решила бороться за права меньшинств: сначала национальных, затем сексуальных. Вместе с тем тезис об уважении к меньшинствам мутировал в приоритет «разнообразия» над всем остальным. Получается такой вечный двигатель: демократы продвигают поддержку меньшинств, которых одновременно становится всё больше, — резюмирует собеседник «Известий».

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Как уже было отмечено, действие породило противодействие, также получившее дополнительный импульс с ужесточением позиций по другим аспектам американских культурных войн. За последние три года 22 американских штата (за небольшим исключением все управляются республиканскими) ввели законодательные ограничения или полные запреты на операции и гормональную терапию для несовершеннолетних. В Айдахо, Северной Дакоте, Оклахоме, Алабаме и Флориде проведение этих процедур с детьми является уголовным преступлением.

Ситуацией не мог не воспользоваться Дональд Трамп. Никогда особо не замеченный в чрезмерной религиозности 45-й президент США успешно консолидирует вокруг себя христианский электорат, включая испаноязычных, которые еще несколько лет назад считались абсолютными сторонниками демократов. Согласно совместному опросу, проведенному The New York Times и Сиенским колледжем, 46% испаноязычных американцев готовы голосовать за Трампа, за Байдена — 40%. Похожая тенденция, хотя несколько менее динамичная, наблюдается и среди афроамериканцев.