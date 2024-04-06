Торкал в горе: что известно об укронацисте Дмитрие Корчинском

Суд в Москве заочно арестовал украинского националиста Дмитрия Корчинского, который включен в России в перечень экстремистов и террористов. Он объявлен в розыск. Биографию одиозного укронациста и его связи в западном мире изучили «Известия».

Обложка украинского национализма

Один из заметных идеологов радикального укронацизма был заочно арестован решением Басманного суда в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти по признакам национальности, совершенные публично с использованием интернета») . Обвинение Корчинскому связано с его высказываниями в марте прошлого года, в которых он призывал сжигать храмы Московского патриархата и оскорбительно отзывался о православных иконах и богослужебных книгах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Корчинский и его корни

Корчинский родился в 1964 году в Киеве в интеллигентной русскоязычной семье, учился в вузе, в советское время состоял в рядах ВЛКСМ. По данным источника «Известий», близкого к российским спецслужбам, во времена перестройки молодой Корчинский попал под влияние националистических идей.

Фото: Commons.wikipedia.com

— Украинство насаждалось в УССР с одобрения местных чиновников. Еще в 80-х проводились собрания, на которых звучали идеи создания самостийного государства, нелицеприятно высказывались о Москве, русскоязычном населении, — утверждает источник «Известий»

«Народный рух Украины» был создан якобы для сохранения украинского языка, к его появлению причастен известный советский писатель Олесь Гончар. Организация стала одним из инкубаторов радикального национализма в республике.

Корчинский быстро стал завсегдатаем националистической тусовки. Известно, что он примкнул к Украинской Хельсинкской группе, на основе которой в 1988 году был создан откровенно русофобский и антисоветский Украинский Хельсинкский союз. Вскоре Корчинский уже самостоятельно организовал несколько националистических организаций, декларирующих своими целями борьбу с советским прошлым, реабилитацию пособников Гитлера. Так появилась экстремистская УНА-УНСО (запрещена в РФ).

— На самом же деле цель у него была заработать, войти в политические элиты новой страны. Он несколько раз участвовал в выборах, но всерьез его никогда не воспринимали: процент его поддержки был откровенно позорным. Хотя на фоне таких персонажей, как Билецкий или Ярош (оба входят в перечень физлиц — террористов и экстремистов), он просто интеллектуал, — рассказывает источник «Известий».

Чеченская авантюра

С началом первой чеченской войны Корчинский активно заявлял о своей поддержке сепаратистов, рассказывал о дружбе с террористом Русланом Гелаевым.

Лидер общественного объединения "Братство" Дмитрий Корчинский (справа) на бронетранспортере, на котором он прибыл к зданию ЦИК Украины Фото: ТАСС/Владимир Фалин

— В активных боевых действиях в Чечне этот человек сам участия не принимал. Его люди — да, сам он — нет. По воскресеньям он регулярно выступал перед своей «паствой» в Киеве. Собственно, и участие украинских националистов в первой чеченской сильно преувеличено праворадикальными украинцами. Были мрачные персонажи вроде Саши Белого (Александр Музычко. — «Известия»). Но люди такого рода скорее наемники — они участвовали в большинстве конфликтов в Восточной Европе. Причем то с одной стороны, то с другой: в Приднестровье, в Югославии. Они стремились получить боевой опыт повсюду, — полагает источник «Известий».

В планы Корчинского преждевременная смерть никогда не входила.

— Он всегда выступает как провокатор, подстрекатель, но личного участия не принимает. Очень осторожный малый, который умеет договариваться со всеми, несмотря на свою сумасшедшую риторику. Этим и объясняется тот факт, что он до сих пор жив, — утверждает источник «Известий».

Кто спонсировал

Вскоре Корчинского и его приверженцев мобилизуют на внутриполитическую борьбу на самой Украине. У него появляется новое сообщество — «Братство» (запрещено в РФ). Появляется не случайно и не на ровном месте — за структурными изменениями стоят деньги некоммерческих организаций и американских фондов.

Огромный поток средств на радикальную украинизацию и отрыв страны от России в 2001 году стал координировать Восточно-Еевропейский демократический центр. Эта структура финансировалась из Госдепа США, а также из Фонда Мотта, Национального фонда поддержки демократии (NED), Фонда Сороса, Freedom House. Возглавлял центр, находившийся в Варшаве, небезызвестный Збигнев Бжезинский.

Фото: Commons.wikipedia.com

В начале тысячелетия Корчинский, подсевший на постоянное финансирование, теряет интерес к революционной деятельности, чаще мелькает на экране. После фиаско в первом туре президентских выборов в 2004 году (он набрал 0,17%) телеведущий Корчинский становится на сторону Виктора Януковича во втором туре. Однако это не помогло Януковичу: власть досталась Виктору Ющенко. В тот момент Корчинскому фактически пришлось войти в «антиоранжевый» альянс.

Провокатор на майдане

В родном Киеве до сих пор расследуется судьбоносное для страны дело, главным фигурантом которого был Корчинский. Он находился в розыске по обвинению в организации массовых беспорядков на Банковой улице в декабре 2013 года. По версии обвинения, он и его сторонник из партии «Братство» устроили провокацию во время евромайдана — неонацисты устроили драку с сотрудниками спецподразделения «Беркут». Корчинский якобы лично был за рулем автопогрузчика, который въехал в силовиков.

После этого Корчинский исчез из Киева. Спустя несколько месяцев его как члена УНА-УНСО, совершавшего преступления на территории Чечни, объявила в розыск Россия. А после его публичных высказываний и призывов к развязыванию войны в присоединившемся к России Крыму добавилось еще одно обвинение — по статье 282 УК РФ.

Почти боевик

В ходе развязанного киевским режимом против ДНР и ЛНР террора Корчинский организовал несколько батальонов, один из которых пришлось расформировать из-за многочисленных случаев мародерства.

После начала СВО он мелькает на экранах различных телеканалов и пишет посты в Facebook. Его главным призванием всегда оставалась пропаганда, отмечает собеседник «Известий». Причем за деньги он всегда был готов поменять свою точку зрения, оставаясь при этом украинским неонацистом.

Он широко распространял в обществе идеи петлюровщины, написал пьесу на эту тему. Его «карманный режиссер» Павел Когут снял фильм «Посттравматическая рапсодия». Одну из ролей в картине сыграл известный актер-русофоб Анатолий Пашинин.

Фото: wikipedia.org.com/Виталий Черный

Семья Корчинского погрязла в скандалах. Сын Даниил, участвовавший в карательных операциях против ДНР и ЛНР, был задержан киевской полицией за рулем похищенного с территории Донбасса автомобиля. Впрочем, украинские правоохранители быстро отпустили «героя АТО». Жену Оксану, которая якобы занималась гуманитарной помощью, заподозрили в хищении пожертвований и материальных ценностей. Но при нынешнем режиме едва ли ей грозит наказание. Сам провокатор тоже в безопасности, серьезно к обвинениям не относится, говорит источник «Известий».

— Корчинский как ни в чем не бывало сидит у себя в Киеве, продвигает свои спектакли «Взводный опорный пункт», «После» в театре «Культ», «Послепоэтические ссоры перед комендантским часом» на Чикаленко, 14. Бросается бравурными репликами в адрес Москвы, дескать, пусть приезжают и задерживают в любом баре Киева, — рассказывает источник «Известий».

Он считает, что Корчинский побаивается призыва на воинскую службу и других мер со стороны действующей власти. Поэтому сейчас не делает громких выпадов в адрес режима Зеленского.

Именно Корчинского и подобных ему собеседник «Известий» считает причиной происходящего ныне на Украине. Такие, как он, и навязали миллионам украинцев свою картину мира, полностью ориентированную на нацистскую идеологию.