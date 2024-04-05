Полянский рассказал об обстановке в СБ ООН в Нью-Йорке во время землетрясения

Заминка, с которой началось выступление в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке, была связана с землетрясением, произошедшим за полчаса до начала заседания. Об этом 5 апреля сообщил первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Для тех, кто заинтересовался заминкой, с которой началось наше выступление. Она была связана с землетрясением, произошедшим примерно за полчаса до этого», — написал он в Telegram-канале.

По словам Полянского, система экстренных оповещений Нью-Йорка только в момент выступления России начала рассылку предупреждений о землетрясении на мобильные телефоны. При этом подземные толчки «ощущались прилично», некоторые «были готовы выбежать из зала», когда они прекратились, добавил первый заместитель постпреда РФ.

Ранее сообщалось, что заседание Совбеза ООН прервалось на некоторое время из-за землетрясения. Спикеры и журналисты, находящиеся в зале, ощутили подземные толчки в районе 10:20 по местному времени (17:20 мск).

Землетрясение в Нью-Йорке магнитудой 4,7 произошло ранее в этот день. Эпицентр землетрясения находился в Ливане, штат Нью-Джерси, примерно в 50 милях к западу от Манхэттена. Подземные толчки ощущали жители городов от Филадельфии до Бостона.

Власти Нью-Йорка призывают жителей не покидать свои дома.

В настоящий момент сообщений о структурных повреждениях и сбоях транспортной системы Нью-Йорка нет. Международный аэропорт имени Джона Кеннеди продолжает штатно работать.