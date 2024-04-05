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Полянский рассказал об обстановке в СБ ООН в Нью-Йорке во время землетрясения

Полянский: толчки во время Совбеза ООН в Нью-Йорке ощущались прилично
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Фото: TASS/EPA/JUSTIN LANE
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Заминка, с которой началось выступление в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке, была связана с землетрясением, произошедшим за полчаса до начала заседания. Об этом 5 апреля сообщил первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Для тех, кто заинтересовался заминкой, с которой началось наше выступление. Она была связана с землетрясением, произошедшим примерно за полчаса до этого», — написал он в Telegram-канале.

По словам Полянского, система экстренных оповещений Нью-Йорка только в момент выступления России начала рассылку предупреждений о землетрясении на мобильные телефоны. При этом подземные толчки «ощущались прилично», некоторые «были готовы выбежать из зала», когда они прекратились, добавил первый заместитель постпреда РФ.

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Ранее сообщалось, что заседание Совбеза ООН прервалось на некоторое время из-за землетрясения. Спикеры и журналисты, находящиеся в зале, ощутили подземные толчки в районе 10:20 по местному времени (17:20 мск).

Землетрясение в Нью-Йорке магнитудой 4,7 произошло ранее в этот день. Эпицентр землетрясения находился в Ливане, штат Нью-Джерси, примерно в 50 милях к западу от Манхэттена. Подземные толчки ощущали жители городов от Филадельфии до Бостона.

Власти Нью-Йорка призывают жителей не покидать свои дома.

В настоящий момент сообщений о структурных повреждениях и сбоях транспортной системы Нью-Йорка нет. Международный аэропорт имени Джона Кеннеди продолжает штатно работать.

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