Заседание Совбеза ООН прервалось из-за землетрясения в Нью-Джерси

Заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке прервалось на некоторое время из-за землетрясения. Трансляция встречи велась 5 апреля на YouTube-канале ООН.

Спикеры и журналисты, находящиеся в зале СБ ООН, ощутили подземные толчки в районе 10:20 по местному времени (17:20 мск).

Заседание прервалось на пару минут, а после продолжилось.

Землетрясение в Нью-Йорке магнитудой 4,7 произошло ранее в этот день. Эпицентр землетрясения находился в Ливане, штат Нью-Джерси, примерно в 50 милях к западу от Манхэттена. Подземные толчки ощущали жители городов от Филадельфии до Бостона.

Власти Нью-Йорка призывают жителей не покидать свои дома.

В настоящий момент сообщений о структурных повреждениях и сбоях транспортной системы Нью-Йорка нет. Международный аэропорт имени Джона Кеннеди продолжает штатно работать.