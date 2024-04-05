В Уфе из-за паводков прекратили поиски пропавших подростков

Водолазы приостановили поиски пропавших в Уфе подростков 13 и 14 лет из-за паводка. Об этом говорится 5 апреля в Telegram-канале управления гражданской защиты города.

«В связи с развитием паводковой обстановки в реках Уфы проведение водолазных работ приостановлено», — уточнили в ведомстве.

На опубликованных фото видно, что вода в реке Белой значительно поднялась.

Спасатели трех поисково-спасательных отрядов на аэролодке и судах на воздушной подушке обследовали береговую линию реки Белой. Всего специалистами пройдено 77,5 км.

Поиски детей велись семь дней.

Подростки ушли из дома 30 марта, они пошли гулять у детского оздоровительного лагеря «Чайка» на улице Шафиева, после чего перестали выходить на связь. Родители не смогли найти детей и обратились в полицию.

Рюкзаки подростков были обнаружены в лесном массиве вблизи реки Белой.

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы СУ СК России по Башкортостану 31 марта возбудил уголовное дело.