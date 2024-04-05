Очередь за электрокарами Xiaomi растянулась на полтора года

Количество заказов на электрический седан Xiaomi SU7 достигло 100 тыс. единиц, хотя за год китайская компания сможет поставить не более 60 тыс. таких автомобилей. Об этом 4 апреля сообщил портал CarNewsChina со ссылкой на данные финансовых аналитиков из CreditSights.

Сейчас производственная мощность завода Xiaomi в Пекине составляет 4-5 тыс. ед., к концу года ежемесячный выпуск электрокаров планируется нарастить до 6 тыс. ед. Нынешний темп производства составляет около 300 автомобилей в день.

Таким образом, по итогам 2024 года Xiaomi сможет выпустить около 53 тыс. серийных электрокаров SU7. Еще 5 тыс. автомобилей из линейки Founders Edition (FE) были собраны в предыдущие месяцы для передачи первым покупателям. В итоге новым клиентам, которые оформят заказ за электрокар сейчас, предстоит ждать поставки не раньше середины следующего года.

Продажи электромобилей Xiaomi SU7 стартовали в Китае 28 марта. Мощность электромотора в начальной версии седана составляет 299 л.с., двухмоторная машина развивает 673 л.с. и способна разгоняться до 100 км/ч за 2,78 секунды. Максимальная дальность хода на одном заряде батареи составляет 800 км.

В день старта продаж Xiaomi реализовала первые 10 тыс. автомобилей SU7 за четыре минуты с начала презентации, а в последующие три минуты это количество удвоилось. Цены базовой версии начинается от 215,9 тыс. юаней (около 2,8 млн рублей).

28 марта сообщалось, что вслед за седаном до конца текущего года Xiaomi может выпустить кроссовер. По мнению экспертов, компания только начинает коммерциализацию автомобильного рынка и выпуск кроссовера для Xiaomi станет следующим шагом.