Xiaomi может выпустить кроссовер до конца года
Китайский технологический гигант Xiaomi может выпустить кроссовер до конца текущего года. Об этом 28 марта сообщил сайт lanjinger.com.
По мнению экспертов, компания только начинает коммерциализацию автомобильного рынка и выпуск кроссовера для Xiaomi станет следующим шагом.
Глава организации Лэй Цзюнь отметил, что представленный накануне электрический седан SU7 будет убыточным для компании, однако, несмотря на это, цену на него завышать не стали, установив доступную стоимость, добавила «Газета.Ru».
Накануне компания продала первые 10 тыс. автомобилей SU7 за четыре минуты с начала презентации 28 марта. На пресс-конференции были также объявлены первые девять цветов кузова SU7: лазурный, титаново-серый, темно-оливковый, пурпурный, жемчужно-белый, метеоритно-голубой, кембрийско-серый, бриллиантово-черный и лавово-оранжевый.
Ранее, 19 марта, «Авто.ру» сообщило, что автодилеры в России начали принимать заказы на первый электромобиль Xiaomi. Нерастаможенную машину оценили в 6,35 млн рублей.
13 марта автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов рассказал, что электромобиль SU7 от Xiaomi отличается хорошими характеристиками, однако массовости и высокой популярности, по крайней мере в России, он не получит.