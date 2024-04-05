Во Франции заявили о катастрофическом состоянии госфинансов

Государственные финансы Франции находятся в катастрофическом состоянии. Об этом член Европарламента от Франции Жоффруа Дидье заявил в своем обращении к Еврокомиссии.

«Франция накопила дополнительно €900 млрд долга с 2017 года, ее государственный дефицит достиг как минимум 4,9% валового внутреннего продукта в 2023 году, а долговое бремя страны вырастет до €57 млрд в 2024 году. Если Moody's and Fitch или Standard & Poor's понизит рейтинг Франции 26 апреля или 31 мая соответственно, это еще больше подорвет авторитет [президента страны] Эммануэля Макрона и его правительства, а также их способность управлять Францией», — цитирует Lenta.Ru текст обращения евродепутата.

По словам Дидье, комитет по вопросам финансов сената Франции провел проверку министерства экономики и раскритиковал кабмин за «сокрытие информации».

«Они отметили, что если дефицит и дальше будет выходить из-под контроля правительства, то в 2024 и 2025 годах он прогнозируется на уровне 5,7 и 5,9% ВВП соответственно. Однако официальная статистика, переданная в комиссию, составляла 4,4 и 3,7%», — отметил парламентарий.

Он обратился к ЕК с вопросом о ее намерении повлиять на ситуацию.

21 февраля агентство Bloomberg сообщило, что французское правительство испытывает финансовые трудности и ищет способы сэкономить, чтобы предоставить обещанные Украине €3 млрд.

В виде возможного решения проблемы французское правительство предложит министерствам обороны, иностранных дел и финансов снизить расходы, чтобы оплатить пакет военной помощи, передает RT.

По данным источников агентства, средства на финансирование должны быть собраны без внесения официальных изменений в годовой бюджет, передает НСН. Один из собеседников указал, что финансирование армии до 2027 года на сумму €400 млн не предусматривает возможностей для передачи дополнительной помощи Украине.

В материале также говорится, что возможности французского правительства ограничены после понижения прогноза ВВП на 2024 год. Чтобы выполнить обязательства по сокращению дефицита бюджета, ему необходимо сэкономить €10 млрд. Помимо этого, французские власти обещали оказать помощь протестующим фермерам.

16 февраля Франция взяла на себя обязательства предоставить до €3 млрд дополнительной военной помощи Киеву в 2024 году. Кроме того, президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Соглашение, подписанное сроком на 10 лет, будет касаться поставок Украине военного оборудования, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии страны.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение Макрона выделить деньги Украине идет в ущерб согражданам. Филиппо напомнил, что несколько дней назад министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр был возмущен тем, что ему предстоит выделить €150 млн, обещанных фермерам после их первых блокад.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.