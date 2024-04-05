Эксперты заявили о дефиците в рядах ВСУ из-за потерь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит личного состава и не могут восполнить численность из-за потерь. В каком состоянии находится украинская армия, выясняла программа «Совбез».

Участник спецоперации с позывным «Мрак», командир группы разведки рассказал, что нехватка состава в ВСУ сказывается на всей линии боевого соприкосновения.

«Сейчас нехватка чувствуется больше, чем раньше. Это видно по реакции противника, она стала не такой оперативной, не такой эффективной. Если раньше наши действия вызывали достаточно мгновенную реакцию, то сейчас эта реакция не такая», — сказал «Мрак».

Среди самых боеспособных подразделений ВСУ осталась 47-я бригада «Магура», которая пытается сдержать натиск Вооруженных сил РФ (ВС РФ) под Бердычами. Ситуацию в этом районе признал сложной главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он приказал перебросить резервные подразделения с других направлений.

«Наша армия наступает по пяти направлениям, и очень активно наступает. Перебрасывать постоянно резервы, которых у них нет, приведет к тому, что какой-то фронт рухнет и будет большой прорыв», — оценил заместитель главного редактора агентства «Ветеранские вести» Виталий Рагулин.

Президент Украины Владимир Зеленский оценивает потери ВСУ в 31 тыс. человек, в то время как бывший начальник генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак оценивает их в миллионах. По его словам, у Украины нет резервов.

«Очень большие потери, особенно когда вычисляются базы скопления, штабы, пункты управления. Потери также несут иностранные наемники и специалисты, которые помогают ВСУ», — отметил Рагулин.

В планах властей Украины мобилизовать 500 тыс. человек. При этом отмечается, что новобранцы не оказывают положительного влияния на фронте. Они быстро сдаются в плен, не получив от командования патронов.

«Когда командир на месте решает боевые задачи, он исходит из тех сил и средств, которые есть в распоряжении. Пришлют ему элитный спецназ или мобилизованных, он их будет посылать вперед решать задачи. Если у человека с военной психологией стоит вопрос решения ее, то человека, которого поймали и загнали, стоит вопрос личного выживания», — рассказал «Мрак».

По его словам, в последнее время участилась инициативная сдача в плен, что говорит об ухудшающейся ситуации в ВСУ. Украинские эксперты отмечают, что ежедневные потери превышают количество новобранцев. Летом на четырех раненых и убитых будет приходиться один мобилизованный.