Голубев: при взрыве дрона рядом с аэродромом пострадали восемь человек
По меньшей мере восемь человек пострадали при детонации взрывного устройства на одном из беспилотников, упавших рядом с аэродромом в Ростовской области. Об этом 5 апреля сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в Морозовском районе. Пострадавшие проводили следственные действия на месте падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), уточнил ростовский губернатор.
«Раненые доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. В Морозовск направлены дополнительные бригады медиков», — проинформировал Голубев.
Ранее в этот день губернатор сообщил, что в указанном районе силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку более 40 беспилотников над Ростовской областью. Он добавил, что в результате атаки была повреждена электроподстанция. Позже Минобороны РФ рассказало об уничтожении за ночь 53 БПЛА в пяти регионах. Из них 44 были перехвачены в Ростовской области, в Краснодарском крае сбили шесть дронов, в Саратовской, Курской и Белгородской областях перехватили по одному.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.