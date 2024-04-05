Военный эксперт назвал российскую БМП-3 самой надежной бронетехникой

Российская боевая машина пехоты третьего поколения (БМП-3) — одна из самых защищенных в мире и прекрасно показала себя в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом и других преимуществах БМП-3 «Известиям» 5 апреля рассказал военный эксперт Алексей Суконкин.

«БМП-3 хороша тем, что у нее комплекс вооружения включает две пушки — одна 100 мм, которая может стрелять противотанковой ракетой «Аркан» модификации 9М117, вторая — 30 мм, автоматическая, способная стрелять очередями. Плюс к этому есть еще три пулемета. Всего в машине сидит девять человек, то есть экипаж три человека и шесть человек десанта. Машина может плавать, транспортироваться по воздуху. По результатам СВО она получила дополнительный комплект бронирования, и сейчас можно говорить, что это одна из самых защищенных боевых машин пехоты в мире, если сравнивать ее, например, с американской БМП Bradley, британской Warrior, немецкой Marder и другими», — объяснил эксперт.

По его словам, БМП-3 — техника нового уровня по сравнению с иными классами этих боевых машин, таких как, например, БМП-2. Кроме того, Суконкин отметил, что она прекрасно показала себя при освобождении Мариуполя в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в целом зарекомендовала свою работу в ходе СВО.

Ранее в этот день пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщила, что Курганмашзавод поставил Минобороны России партию БМП-3 в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

В начале марта российское оборонное ведомство показало, как проходит обучение военнослужащих штурмовых подразделений группировки войск «Центр», осваивающих современные БМП-3 на одном из полигонов тыловой зоны спецоперации. Курсанты учатся вести стрельбу с закрытых позиций, а также с ходу, от кормы и от борта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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