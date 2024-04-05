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В течение недели семь украинских боевиков сдались в плен ВС РФ

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В течение недели семь украинских военных сдались в плен Вооруженным силами (ВС) РФ. Об этом 5 апреля сообщило Минобороны РФ.

«В течение недели сдались в плен семь украинских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.

Кроме того, на донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли около 2110 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 89 автомобилей и 40 орудий полевой артиллерии. Таким образом было улучшено тактическое положение российской армии по переднему краю.

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Ранее, 30 марта, в Минобороны России сообщили, что за неделю в ходе проведения специальной военной операции в плен российским войскам сдались 18 украинских военных. За это же время армия России уничтожила четыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в числе которых Mars II производства ФРГ, чешская Vampire и «Град».

Затем, 3 апреля, помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что некоторые пленные солдаты ВСУ обратились с просьбой о получении российского гражданства. Он рассказал, что российский паспорт уже получил уроженец Донбасса Валерий Шевченко, который добровольно перешел на сторону армии РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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