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Командир «Ахмата» сообщил о просьбе пленных солдат ВСУ получить гражданство РФ

Командир «Ахмата» Алаудинов: некоторые пленные солдаты ВСУ просят гражданство РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Некоторые из пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотят получить российское гражданство. Об этом 3 апреля сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в беседе с «РИА Новости».

Он рассказал, что российский паспорт уже получил уроженец Донбасса Валерий Шевченко, который добровольно перешел на сторону армии РФ.

«У нас несколько таких бойцов, которые просили тогда гражданство, я так думаю, что с ними тоже вопрос будет решен. В скором времени они тоже станут гражданами Российской Федерации», — сказал Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» обратил внимание на то, что таким образом Россия демонстрирует свою позицию по отношению к тем людям, которые готовы сложить оружие и сдаться в плен ради сохранения жизни.

Алаудинов подчеркнул, что противостояние происходит не с народом Украины, уточнила «Газета.Ru».

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Ранее, 30 марта, в Минобороны РФ сообщили, что за неделю в ходе проведения специальной военной операции в плен российским войскам сдались 18 украинских военных. За это же время армия России уничтожила четыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в числе которых Mars II производства ФРГ, чешская Vampire и «Град».

До этого, 19 марта, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщил о сдавшихся в плен под Марьинкой украинских солдатах. По его словам, группу заметили с помощью средств воздушной разведки. Российские военнослужащие ударили из тяжелой артиллерии, после чего украинский командир запросил возможность сохранить жизни оставшегося личного состава, так как в результате атаки погибли четыре солдата ВСУ, еще пять были ранены.

Кроме того, 10 марта украинский пленный Александр Гуприн рассказал, как его рота потеряла почти 90% военных. С его слов, с сентября 2023 года из 106 человек осталось 14 бойцов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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