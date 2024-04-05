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Вирусолог оценил риск эпидемии герпеса обезьян после заражения человека

Вирусолог Чумаков: после заражения человека герпесом обезьян угрозы эпидемии нет
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Фото: Getty Images/Ivan-balvan
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Очень маловероятно, что вирус герпеса В, который также называют герпесом обезьян, ранее впервые зафиксированный у человека, широко распространится среди людей. Такое мнение биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков высказал в пятницу, 5 апреля.

«Всем известен, например, герпес, который выскакивает на губах. Также существует генитальный герпес, который поражает области половых органов. Это хроническое заболевание. После инфицирования человек пожизненно сохраняет вирус у себя в организме, и когда ослабляется иммунитет, происходят такие кожные высыпания. Это конечно очень неприятное заболевание, но оно настолько распространенное, что можно сказать, что процентов 60, по крайней мере, всех людей несут в себе такой вирус герпеса», — рассказал ученый в беседе с Lenta.Ru.

Вирусолог отметил, что у обезьян тоже есть похожее заболевание. В основном, оно поражает обезьян и циркулирует среди животных. При этом Чумаков назвал случай заражения человека неудивительным и предположил, что у мужчины и животного был достаточно плотный контакт.

По его словам, при тесном бытовом контакте передача обезьяньего герпеса от человека к человеку возможна, но вероятность передачи в таком случае будет значительно ниже, чем вероятность передачи человеческих вариантов вируса герпеса.

Чумаков отметил, что для герпеса не характерно эпидемическое распространение, когда все начинают болеть какой-то болезнью. Само заболевание происходит у ослабленных людей, у которых иммунная система в данный момент находится не в лучшем состоянии.

«Угрозы какого-то пандемического или эпидемического распространения я не вижу», — заключил биолог.

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Накануне, 3 апреля, сообщалось, что Центр охраны здоровья министерства здравоохранения Гонконга зафиксировал первый случай заражения человека вирусом обезьяньего герпеса, передает НСН. Речь идет о 37-летнем мужчине, который в конце февраля подвергся нападению дикой обезьяны в загородном парке Цзиньшань. Он был госпитализирован в больницу Янь Чай, где, находясь в критическом состоянии, проходит лечение в отделении интенсивной терапии, сообщает телеканал «360».

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