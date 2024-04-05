Алиев заявил о попытках Запада сделать Армению вооруженным форпостом

Попытки Запада сделать Армению «вооруженным форпостом» на Южном Кавказе приведут к негативным последствиям. Об этом 5 апреля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой делегации высшего законодательного органа Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу.

«Заявления Европейского парламента и Совета Европы, озвученные против Азербайджана с сентября прошлого года по настоящее время, а также попытки Запада превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе в будущем приведут к негативным последствиям», — приводит его слова агентство Trend.

Очередным источником угрозы для Южного Кавказа Алиев назвал трехстороннюю встречу в Брюсселе между США, Евросоюзом и Арменией. По его словам, в последние дни высокопоставленные лица Соединенных Штатов и ЕС пытались убедить Баку в ходе телефонных переговоров, что это мероприятие не было направлено против Азербайджана.

По указанным причинам власти Азербайджана выступили с ответными заявлениями, чтобы предупредить своих западных партнеров, добавил президент страны.

Ранее в этот день глава делегации ЕС в Армении посол Василис Марагос заявил, что Евросоюз намерен поддержать республику в вопросе нелетального оружия. Также глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе сообщила, что Евросоюз выделит Армении €270 млн в виде грантов в течение четырех ближайших лет.

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин 29 марта выразил мнение, что США рассматривают сотрудничество с Арменией как возможность нанести ущерб отношениям Еревана и Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что Запад превращает республику в инструмент реализации собственных планов.