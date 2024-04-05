Что нельзя дарить на новоселье в 2024 году

Каждый год новоселье празднуют тысячи россиян. Переезд в новый дом — это всегда радостное и долгожданное событие. Приумножить счастье новоселов можно с помощью полезного подарка. Однако не все презенты подходят для этого повода. «Известия» рассказывают, какие подарки не стоит дарить россиянам, которые празднуют новоселье в 2024 году.

Что нельзя дарить на новоселье-2024: зеркала

Когда-то зеркала можно было встретить только в богатых домах. Их украшали золочеными рамами и вывешивали на видное место. Крестьяне в большинстве своем позволить зеркала не могли, да и боялись. В народе их считали дьявольским изобретением.

В деревнях зеркальца были у колдуний, которые с их помощью совершали магические обряды. Перед зеркалом гадали, заглядывая в прошлое и будущее, наводили порчу, возвращали неверных супругов, общались с духами и душами умерших людей.

По народным поверьям, помимо связи с потусторонним миром зеркало имеет еще одно мистическое свойство — хранить информацию. Считалось, что оно запоминает всё, что в нем отражается, и транслирует в окружающее пространство. Поэтому во время болезни, скорби или гнева старались не смотреться в зеркало.

Наши предки опасались и дареных зеркал. Особенно тех, которые находились в чужом доме или достались в наследство от умерших родственников. В старину даже существовал специальный обряд очищения зеркал. Поверхность промывали проточной водой и густо посыпали солью. Затем оборачивали в темную ткань и оставляли на трое суток. После зеркало промывали и зажигали свечи, читая перед ним молитвы и заговоры. Только тогда зеркало считалось очищенным.

И хотя сегодня зеркала есть в каждой квартире, дарить их на новоселье всё же не рекомендуется. Иначе в доме будут частые ссоры. А если зеркало разобьется, это сулит еще большие беды.

Что нельзя дарить на новоселье-2024: настенные часы и будильники

Большой магической силой также обладают часы. Много примет, связанных с часами, есть как в восточной, так и в европейской культуре. Дарить их на новоселье или другие праздники считается плохим знаком. А у некоторых народов такой подарок и вовсе табу.

Часы заведуют такой тонкой субстанцией, как время, и символизируют неминуемый конец жизни. Например, считается, что они могут отсчитывать срок до смерти одариваемого. Если же часы внезапно остановятся, это фатальный знак, который предвещает горе в семье.

Согласно другому поверью, когда часы дарят молодоженам или супружеской паре, только въехавшей в новое жилье, то стрелки циферблата начинают отсчитывать время до конца их отношений. Таким образом, подарок может быть воспринят как намек на то, что «скоро всё закончится», поэтому нужно ценить каждую минуту, проведенную вместе.

Кроме того, существует убеждение, что даритель, преподнося часы в подарок, также дарит новоселам часть отпущенного ему времени, тем самым сокращая свою жизнь.

Что нельзя дарить на новоселье-2024: ножи, вилки и любые острые предметы

По народным поверьям, на новоселье нельзя дарить ножи, вилки и любые острые предметы, которыми можно уколоться или порезаться. Помимо вероятности получить бытовые травмы режущие предметы способствуют обострению конфликтов и даже разрыву отношений.

Как и другие предметы с отражающей поверхностью, ножи и вилки могут скапливать негативную энергетику и привести к разладу в семье. А если подарок преподносит человек, который недавно перенес тяжелую болезнь или операцию, то он передает болезни и новоселам.

Другая причина, по которой не стоит дарить ножи, связана с ритуальными действиями. Ножи были атрибутами вождей, шаманов, колдунов. Часто они служили как обрядовое орудие. С их помощью проводили магические ритуалы и умерщвляли жертвенных животных. Также считалось, что острые предметы любит нечистая сила, провоцируя людей на конфликты и кровопролитие.

Согласно другому популярному поверью, дарение ножей означает окончание дружеских или родственных отношений между тем, кто дарит, и тем, кто принимает подарок. Нож «разрезает» крепкую связь и приводит к разрыву. Однако в народе считают, что если подарить нож в чехле и взять с получателя символическую плату, то вся негативная энергетика уйдет с лезвия и подарок сослужит хорошую службу.

Что нельзя дарить на новоселье-2024: стеклянная посуда

Подарок в виде пустой посуды предвещает нужду и бедность. Стекло же символизирует хрупкость и ненадежность отношений. Впрочем, такую же трактовку имеют все «пустые» предметы, например коробки, ящики, чемоданы, которые также считаются «плохими» подарками.

Чтобы хозяйка дома много и с удовольствием готовила, радуя вкусными блюдами семью и гостей, нужно положить в посуду орехи или сладости. Это будет символизировать изобилие и достаток. Но здесь важно угадать с дизайном. Если в квартире только черновая отделка или идет ремонт, лучше подарить подарочный сертификат. В дальнейшем новоселы сами выберут, какой сервиз им купить.

По этой же причине стоит отказаться от статуэток, книг, свечей, покрывал и постельного белья. Помимо этого, не следует дарить животных и экзотические растения, требующие особого ухода.

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