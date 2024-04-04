Что нельзя дарить на день рождения мужчинам и женщинам — приметы

В мире существует множество примет и суеверий, связанных с различными этапами жизни человека. Они распространяются и на выбор подарка на день рождения. Если одни презенты сулят удачу и богатство, то другие — болезни и неприятности. «Известия» выяснили, какие подарки считаются «плохими» и почему их нельзя дарить на день рождения.

Что нельзя дарить на день рождения женщине

Выбирая подарок на день рождения женщине, стоит отказаться от зеркал и любых предметов с зеркалами: расчесок, косметичек и шкатулок. С древних времен зеркала считаются магическим предметом, связывающим живых с миром мертвых. Их используют для гаданий, наведения порчи и других ритуалов.

Из-за сильной энергетики зеркала нельзя было дарить незамужним девушкам, молодоженам и беременным женщинам. Считалось, что они лишают привлекательности, обрекают на одиночество и болезни. Также наши предки верили, что если в зеркало посмотрелся больной человек, то болезни ждут и его обладателя. А если в нем отражались печаль и слезы, то они неизбежны и в жизни получившего подарок.

Другой подарок, который сулит немало тревог и напастей, — это украшения из жемчуга. Древние греки считали жемчуг слезами морских нимф. В дальнейшем и у многих европейский народов жемчужина оставалась символом пролитых слез. На Востоке придумали еще более поэтичную версию. Жемчужины там считали слезами ангелов, падающими в море.

Со временем перламутровые камушки, добытые из раковин моллюсков, стали невероятно популярны у высших сословий. Жемчужные украшения преимущественно дарили на помолвку и свадьбу. А по одному из обрядов на долгую счастливую семейную жизнь молодоженов связывали длинной ниткой жемчужин. До сих пор существует поверье, что жемчуг принесет счастье только замужней женщине и если он был подарен любимым супругом.

Также на день рождения не стоит дарить носовые платки и зонты. Считается, что это принесет в дом непогоду и разлад в семье. Помимо этого, при выборе подарка женщине стоит отказаться от маникюрных ножниц, наборов ножей и вилок. Любые колюще-режущие предметы привлекают конфликты и ссоры. Избежать их можно, взяв монетку в обмен на подарок. Такая традиция существует в России и других странах мира.

Что нельзя дарить на день рождения мужчине

Список самых мистических подарков на день рождения мужчине возглавляют часы. И это вполне оправданно, ведь мы имеем дело с тонкой и неуловимой материей — временем. Почти у всех народов мира с часами связано много примет. Согласно одной из них, отношения между именинником и дарителем закончатся ровно в тот момент, когда остановятся часы. Также считается, что, принимая в дар часы, человек добровольно отдает свои годы жизни.

«Обмануть» примету можно, отдав за подарок монету или денежную купюру. Так получатель словно откупается от всех последствий. Однако особо суеверные люди считают это недостаточным и избавляются от подарка: дарят кому-то еще, продают, относят в ломбард или вовсе выбрасывают, если вещь недорогая.

Второе место среди «плохих» подарков мужчине на день рождения занимают кошельки, портмоне и чемоданы. В народе считали, что пустой кошелек приведет к безденежью, а подаренный чемодан или дорожная сумка — к долгой разлуке. В кошелек нужно обязательно положить монету или талисман для привлечения денег. А избежать расставания поможет любой маленький предмет, например мешочек с травами или амулет, помещенный во внутренний карман сумки.

Важно и то, из какого материала сделан аксессуар. Желательно, чтобы он был из кожи, замши или плотного текстиля. Синтетика и другие дешевые ткани символизируют бедность и отпугивают удачу.

Еще один нежелательный подарок мужчине — носки. Обычно их дарят на 23 февраля и другие праздники, включая день рождения. Друзья и родственники вполне могут подарить имениннику носки с ярким принтом или надписью. А вот невестам и женам этого делать не стоит, иначе любимый может уйти из дома. Однако на Руси женщины специально просили свекровей связать носки и подарить сыновьям, чтобы те ушли из-под материнской опеки.

Какие еще подарки не стоит дарить на день рождения

Также нельзя дарить бывшие в обращении и подаренные вещи, даже если они совсем новые. Таким образом именинник приобретает чужую энергетику. Если вещь ношеная, это сулит неприятности и болезни. Чтобы избежать негативного влияния, нужно заплатить за подарок небольшую сумму. Тогда процесс дарения превратится в обычную сделку и поверье утратит силу.

Еще не стоит дарить нательные кресты, если это не обряд крещения, и домашних животных. В последнем случае выходом из ситуации может стать символический выкуп.

Ранее «Известия» рассказали, где приобрести товары и услуги со скидками в день рождения.