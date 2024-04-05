В Ростовской области люди пострадали при детонации взрывчатки на БПЛА

В Ростовской области при детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА, предварительно, пострадали восемь человек. Об этом 5 апреля в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

«В Морозовском районе, недалеко от аэродрома, в результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА пострадали, по предварительным данным, восемь человек», — сообщил он.

Голубев отметил, что пострадавшие проводили следственные мероприятия на месте падения дронов. Он добавил, что раненых доставили в районную больницу, а в Морозовск направили дополнительные бригады медиков.

Ранее в этот день губернатор сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку более 40 беспилотников над Ростовской областью. Это произошло в Морозовском районе. Голубев добавил, что в результате атаки была повреждена электроподстанция. Позже Минобороны РФ рассказало об уничтожении за ночь 53 БПЛА в пяти регионах. Из них 44 были перехвачены в Ростовской области, в Краснодарском крае сбили шесть дронов, в Саратовской, Курской и Белгородской областях перехватили по одному.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.