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Политолог назвала цель радикальной военной реформы в Германии

Германист Пименова о реформе структуры бундесвера: перестройка армии займет годы
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner
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Планы реформировать структуры бундесвера говорят о желании министра обороны Германии Бориса Писториуса максимально нарастить финансирование ведомства, пока международная ситуация располагает к этому. Такое мнение «Известиям» 5 апреля выразила историк, политолог-германист, кандидат исторических наук Евгения Пименова.

«Реформа бундесвера — это многомерное и комплексное явление. С одной стороны, это стремление Писториуса «поймать момент» и максимально нарастить финансирование ведомства, пока международная конъюнктура к этому располагает. С другой, это попытка изменить то плачевное состояние, в котором бундесвер находился многие годы. Дело в том, что после распада СССР и объединения Германии долгое время финансирование армии велось фактически по остаточному принципу. Основные военно-политические решения принимались и принимаются в рамках НАТО. По сравнению с данными на начало 1990-х годов численность армии с тех пор сократилась вдвое — с более чем 500 тыс. военнослужащих до примерно 180 тыс. При этом разрастался управленческий аппарат, структура сильно забюрократизировалась», — рассказала Пименова.

Поэтому, по словам германиста, для Писториуса задача номер один на сегодняшний день — преодолеть разрыв в количестве и качестве личного состава, нарастить технологическую оснащенность, оптимизировать административные процессы и отладить работу новых направлений, таких как, например, киберсфера, приведя это всё к средним мировым стандартам.

«Разумеется, переформатирование немецкой армии займет годы. Здесь в большей степени важна сама интенция такого долгосрочного планирования, постепенная ментальная перестройка немецкого общества», — отметила политолог.

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Накануне, 4 апреля, газета Financial Times (FT) написала, что Писториус подписал приказ о реорганизации бундесвера «сверху донизу». Так, предполагается, что вооруженные силы страны будут реорганизованы в четыре вида с объединенным командованием. Цель, по словам главы минобороны ФРГ, состоит в том, чтобы «перестроить структуры таким образом, чтобы бундесвер был оптимально приспособлен даже в случае чрезвычайной ситуации».

Ранее, 20 марта, газета Zeit сообщила, что бундесвер запланировал создать к 2027 году шесть полков национальной обороны, в которые войдет около 6 тыс. мужчин и женщин. В мирное время они могут быть развернуты для оказания официальной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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