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Министр обороны ФРГ представил реформу структуры бундесвера

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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Министр обороны Германии Борис Писториус представил новую структуру бундесвера. Об этом 4 апреля пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Бундесвер будет реорганизован в четыре вида вооруженных сил с объединенным командованием. Помимо сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил будут также войска защиты кибер- и информационного пространства, их специализацией станет ведение электронной войны и киберопераций, разведки и защиты электронной инфраструктуры.

По данным Tagesschau, объединенное оперативное командование станет центральным контактным пунктом для НАТО, федеральных земель и таких организаций, как МЧС. Оно заменит территориальное командование и оперативное командование внешними операциями.

Цель состоит в том, чтобы «перестроить структуры бундесвера таким образом, чтобы он был оптимально приспособлен даже в случае чрезвычайной ситуации», обороны или войны, сказал Писториус.

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Ранее, 20 марта, газета Zeit сообщила, что бундесвер запланировал создать к 2027 году шесть полков национальной обороны, в которые войдет около 6 тыс. мужчин и женщин. В мирное время они могут быть развернуты для оказания официальной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий.

До этого, 12 марта, издание Stern представило результаты опроса института Forsa, согласно которым больше половины жителей Германии поддержали восстановление всеобщей воинской обязанности.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.

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