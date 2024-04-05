Рособрнадзор заявил о намерении регламентировать школьные контрольные работы

Проведение контрольных работ в школах будет регламентироваться на федеральном уровне, в связи с чем школы в регионах при наличии своих внутренних контрольных должны будут их согласовывать. Об этом 5 апреля заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, отметив, что соответствующее постановление правительства выйдет в ближайшие дни.

«На днях выйдет постановление правительства, которое регламентирует проведение на федеральном уровне контрольных работ. И всё, что проводят регионы, они обязательно будут согласовывать на федеральном уровне. И мы здесь дадим экспертное заключение, есть ли необходимость в проведении этих процедур», — сообщил Музаев в разговоре с телеканалом «Россия-24».

Он также отметил, что проведение контрольных работ в некоторых школах России занимает до 35% и больше от всего учебного времени.

«Наш мониторинг в рамках работы вот этой бюрократии показал, что есть субъекты, есть школы, где по предметам до 35% и выше времени уходит только на контрольные работы», — добавил глава Рособрнадзора.

Ранее, 1 апреля, Музаев сообщил, что для пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) организуют два резервных дня. Говоря о сроках для пересдачи ЕГЭ он отметил, что поначалу в федеральной службе думали об одном дне, но, по мнению регионов, сдавать экзамен в этот срок тяжело, поскольку может возникнуть путаница в технической обработке.

После, 4 апреля, Минпросвещения РФ и Роспотребнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024. В проекте предусмотрена «возможность выпускникам, освоившим образовательные программы среднего общего образования, пересдать ЕГЭ по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты».

В конце ноября 2023 года психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская заявила, что сплошные пятерки в школьном аттестате, как и двойки, отнюдь не гарантируют ребенку успешное профессиональное будущее — чаще всего самые ответственные управленческие должности в России занимают именно хорошисты — в среде топ-менеджеров их 84%, а отличников и троечников — по 8%.