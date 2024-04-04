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Минпросвещения опубликовало проект нового расписания ЕГЭ-2024

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Минпросвещения РФ и Роспотребнадзор 4 апреля опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024. Документ представлен на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте предусмотрена «возможность выпускникам, освоившим образовательные программы среднего общего образования, пересдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты».

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что в проекте скорректированы сроки проведения некоторых экзаменов для того, чтобы выпускники успели получить результаты ЕГЭ по всем сдаваемым учебным предметам и принять решение, необходима ли им пересдача.

Также в ведомстве заявили, что сроки проведения первых экзаменов и ЕГЭ по основным предметам не изменятся.

23 мая пройдут ЕГЭ по географии, литературе и химии, 28 мая — по русскому языку, 31 мая — по математике базового и профильного уровней. При этом в расписании ОГЭ экзамены по географии, информатике и обществознанию перенесены на 10 июня.

Второй шанс: как изменятся правила пересдачи ЕГЭ в 2024 году
Выпускники смогут написать экзамен по выбору дважды

Ранее, 1 апреля, стало известно, что для пересдачи ЕГЭ организуют два резервных дня. Говоря о сроках для пересдачи ЕГЭ, глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что поначалу в федеральной службе думали об одном дне, но, по мнению регионов, сдавать экзамен в этот срок тяжело, поскольку может возникнуть путаница в технической обработке.

До этого, 6 марта, Музаев сообщал, что в 2024 году выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ по одному предмету на выбор с аннулированием первого результата. При этом изначально речь шла о появлении данной возможности немногим позже — в июне текущего года.

29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать эту возможность выпускникам учебных учреждений. Он отметил, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. В связи с этим он предложил дать выпускникам возможность пересдать один предмет на выбор до конца приемной кампании в вузы. 1 апреля он поручил правительству принять меры для того, чтобы возможность пересдачи по одному из предметов была предусмотрена на законодательном уровне.

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