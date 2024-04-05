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Подсчитана стоимость владения электрокарами российского производства

НАПИ: стоимость владения Evolute i-Pro составляет 1,8 млн рублей за пять лет
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Фото: evolute.ru
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Стоимость владения электрокарами Evolute, которые выпускаются на предприятии в Липецкой области, за пять лет составит от 1,8 млн до 2,9 млн рублей. Об этом 5 апреля сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) в своем Telegram-канале.

Подсчеты велись на примере моделей Evolute i-Sky, i-Joy и i-Pro при условии пятилетней эксплуатации в Москве физическим лицом при среднегодовом пробеге 20 тыс. км.

Кроссовер Evolute i-Sky стоит от 4,92 млн рублей. Стоимость владения электрокаром за километр составляет 29,2 рубля, в месяц — 48,6 тыс. рублей. Годовой показатель составляет 583,4 тыс. рублей, пятилетний — 2,9 млн рублей.

Еще один кроссовер, i-Joy, стоит 2,79 млн рублей. Километр пути обойдется владельцу в 21,2 рубля, месяц владения — 35,3 тыс. рублей, год — 423,9 тыс. рублей, а пять лет — 2,1 млн рублей.

Самая доступная модель, седан i-Pro (1,89 млн рублей), потребует 17,8 рубля за километр, 29,6 тыс. рублей за месяц, 355,3 тыс. рублей за год и 1,8 млн рублей за пять лет.

В модельную линейку Evolute входили только электромобили, однако в январе этого года компания представила гибридный кроссовер i-Space.

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28 февраля сообщалось, что в России по состоянию на 1 января текущего года насчитывалось 39,1 тыс. электромобилей. При этом на долю электрокаров приходится лишь около 0,1% от общего количества легковых машин в РФ. Однако российский «электропарк» активно растет — например, за последние полгода он увеличился в 1,5 раза.

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