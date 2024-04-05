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Захарова заявила об использовании журналистов как агентов спецслужбами США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Спецслужбы США используют журналистов в качестве своих агентов. Об этом 5 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что в годовщину задержания журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича передовица номера издания почти полностью была пустая, на ней было размещено только черно-белое фото корреспондента и написано: «Здесь мог быть его репортаж».

«Мог быть, если бы занимался журналистикой, а не шпионской деятельностью. Не исключаю, кстати, что так американское издание высказало свое негодование в адрес американских спецслужб, которые, вопреки законам США, продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что Гершкович также «мог бы написать» о террористических обстрелах городов России со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и убийствах его коллег-журналистов киевским режимом.

«Ведь ни одна газета в США ни разу не вышла с подобным черным квадратом в поддержку американского журналиста Гонсало Лиры, который провел восемь месяцев в пыточных украинской тюрьмы, в итоге в январе был убит эсбэушниками», — добавила Захарова.

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Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК) по заданию США. В тот же день Лефортовский суд Москвы отправил Гершковича под арест. 26 марта срок содержания журналиста под стражей был в очередной раз продлен до 30 июня 2024 года.

14 декабря президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что будет найдено решение в вопросе обмена Гершковича. Он обратил внимание на то, что гуманитарные соображения должны лежать в основе таких решений. Также 9 февраля он сообщил, что Москва открыта для переговоров с Вашингтоном по вопросу возвращения Гершковича на родину, потому что нет смысла держать его в российской тюрьме.

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